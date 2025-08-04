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Трамп готовит удар по Путину: какими будут новые санкции США против РФ

Киев, Понедельник 04 августа 2025 06:00
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Трамп готовит удар по Путину: какими будут новые санкции США против РФ Трамп готовится ввести санкции против России (фото: Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

Дональд Трамп в шаге от введения жестких санкций в отношении России и ее торговых партнеров. Как президент США пришел к этому решению, по каким странам оно ударит и что в итоге будет с российской экономикой, - в материале спецкора РБК-Украина Юрия Дощатов.  

Терпение президента США Дональда Трампа заканчивается. Он не собирается ждать до сентября согласия России на мирное соглашение и прекращения обстрелов Украины. 29 июня он подтвердил, что сократил для Москвы срок для получения положительного ответа с 50 до 10 дней.

Если Путин проигнорирует ультиматум, Трамп обещает ввести санкции в отношении торговых партнеров РФ, а именно - вторичные пошлины в размере 100% на товары, которые эти страны поставляют в США. В таком случае, под ударом могут оказаться Китай, Индия, Турция, Бразилия и другие покупатели росссийской нефти и нефтепродуктов.

"Я считаю отвратительным то, что делает Россия. Это отвратительно… Итак, да - мы наложим санкции. Хотя я не знаю, затрагивают ли санкции его (Путина - ред.)... Не знаю, действительно ли это влияет, но мы это сделаем”, - заявил Трамп.

Фактически, вторичные пошлины перекроют экспорт партнеров РФ в США и лишат их существенных доходов от внешнеторговых операций.

Первый раз ультиматум для заключения мирного соглашения Москве Трамп выдвинул в середине июля. Он заявил о разочарованности Путиным из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по войне в Украине, и пообещал ввести вторичные пошлины, если в течение 50 дней соглашение не будет достигнуто.

Прямые пошлины в торговле с Россией США применять не собирается, поскольку экспорт в США из РФ довольно мал и пошлины, даже если они будут в размере 100%, не окажут ощутимого негативного эффекта на РФ. Импорт из России в США в прошлом году составил всего 3 млрд долларов. Основными товарами поставок были удобрения, цветные металлы и неорганические химикаты.

Почему сократился дедлайн

За последние две недели Москва не дала никаких оснований предполагать, что готова идти на какие-либо договоренности по мирному соглашению. "Если честно, Путин постоянно вываливает на нас кучу дерьма. Он всегда очень любезен, но как оказалось, все это бессмысленно", - цитирует Трампа DW.

Трамп готовит удар по Путину: какими будут новые санкции США против РФПрезидент США Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп напомнил, что уже четырежды договоренности о мирном соглашении срывались. "Мы много раз думали, что мы это (вопрос прекращения военных действий - ред.) урегулировали, а потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-то городу, такому как Киев, и убивает много людей", - сказал Трамп.

Ускорить введение санкций президент США, вероятно, решил после достижение торгового соглашения с ЕС, считает глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев. Вашингтон и Брюссель в конце июля договорились о том, что США получают нулевой тариф на поставки своих товаров в Европу, а ЕС - 15% на большинство товаров, которые будут экспортироваться в США.

“Соглашение, в частности, предусматривает увеличение поставок американских энергоносителей в страны ЕС, что может гарантировать замещение российских энергоресурсов в случае прекращения их поставок. В то же время достигнуты договоренности о расширении поставок европейским союзникам американского оружия и военной техники. Это создает надежную платформу для укрепления европейской безопасности и долгосрочной поддержки Украины”, - считает депутат.

По мнению Гетманцева, сейчас Трамп фактически дает сигнал о готовности к совместному с Европой принуждению агрессора к миру.

Кроме того, экономист Олег Устенко, экс-советник президента Украины, уверен, что даже сокращение дедлайна почти на месяц все равно даст определенный эффект. Закупки энергоресурсов Китаем и Индией сокращаются уже, а то, что остается для экспорта России, продается с увеличенным дисконтом. “Так что Россия продолжает работать как магазин перед закрытием”, - отметил Устенко.

Реакция России

В России делают вид, что не обращают особого внимания на неоднократные угрозы со стороны США. Кремль сразу не отреагировал на них публично. Лишь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что эту информацию “приняли к сведению”.

Яркий и провокационный комментарий последовал от Дмитрия Медведева, который пригрозил войной самому Трампу. “Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо”, - заявил заместитель председателя Совбеза РФ.

Трамп готовит удар по Путину: какими будут новые санкции США против РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев (Getty Images)

В ответ на такое заявление Трамп посоветовал Медведеву следить за словами. Правда, на всякий случай приказал разместить две ядерных подводных лодки “в соответствующих регионах”.

И только в конце недели Путин все-таки высказался по поводу заявления президента США. “Что касается разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий”, - заявил он.

Индия и Китай готовятся к отказу от российской нефти

Основные импортеры российской продукции, в первую очередь, энергетической - Индия и Китая. И именно по ним должны сильнее всего “ударить” вторичные санкции. Дели и Пекин, конечно, недовольны такой перспективой, но по-видимому, считают ее неизбежной и проводят подготовку к возможному отказу от закупки российской нефти.

Как сообщает Bloomberg, по данным отслеживания судов, в этом году Россия поставляла почти половину импорта нефти именно индийской Reliance, при этом около одной пятой от общего объема экспорта продукции переработчика было продано в Европу.

“Люди, знакомые с планами Reliance по импорту, сообщили, что компания начала стремиться диверсифицировать свои закупки нефти за пределами России, которая является ее крупнейшим источником нефти в этом году”, - пишет агентство.

Четыре государственных нефтеперерабатывающих завода Индии из-за опасения санкций уже приостановили покупку российской нефти. Правда, официальных указаний сокращать поставки российской нефти от властей Индии не поступало, а политика по отношению к России не изменилась.

Но Трампу ситуация в Индии безразлична. Он считает экономику этой страны, как, впрочем, и России - мертвой. “Мне безразлично, что Индия сделает с Россией. Они могут вместе уничтожить свои мертвые экономики, мне все равно. Мы имели очень мало дел с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Так же Россия и США почти не имеют общего бизнеса”, - заявил Трамп.

А вот с Китаем ситуация сложнее. Эта страна импортирует в США товаров почти на 439 млрд долларов, причем торговый дефицит для США в прошлом году составляет 295 млрд долларов - это практически 1% ВВП.

Торговля нефтью между Москвой и Пекином, сообщает Reuters, идет стабильно, несмотря на заявления Трампа. Хотя в целом импорт энергоносителей в Китай из России, по данным внешней разведки Украины, все-таки снизился в текущем году. Только в первом квартале поставки нефти сократились на 14%, сжиженного газа - на 27%. Среди причин снижения разведка называет в том числе опасение санкций и желание Пекина добиться больших скидок от Москвы.

Китайская карта Трампа

Сейчас Китай и США находятся в переговорах по применению взаимных торговых пошлин. На сегодня США установил пошлину в 30%, Китай - 10%.

Трамп готовит удар по Путину: какими будут новые санкции США против РФ

Президент США Дональд Трамп и генсек КПК Си Цзиньпин (Getty Images)

В начале сентября ожидается встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, на которой тема пошлин наверняка будет обсуждаться. И именно к этой встрече Трамп и надеется как-то определиться с Россией, считает экс-советник президента Украины Олег Устенко.

“Сейчас у него карта Китая, которая позитивна для него и она идет со знаком минус для России. Эта карта, скорее всего, у него на руках”, - отметил Устенко в комментарии РБК-Украина.

США со своей стороны продолжают напоминать Китаю о возможности введения пошлин в 100%, если закупка российской нефти продолжится. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на недавней встрече с китайским коллегой. Так что, вероятно, и прямые пошлины и вторичные будут рассматриваться Пекином и Вашингтоном параллельно.

Санкции США могут смягчиться

Вместе с тем, на днях Москву, после визита в Израиль, посетит спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. "Он едет в Россию, верите или нет", - сказал Трамп. При этом он не детализировал подробности о предстоящей поездке своего представителя в РФ. Последний визит Уиткоффа в Москву был в апреле. Тогда он обсуждал с российской стороной возможность переговоров Украины и РФ.

На этот раз визит состоится буквально за несколько дней до завершения установленного Трампом дедлайна по введению пошлин. Так что, вероятно, эта тема будет в повестке дня встреч спецпредставителя Трампа в Москве.

Но даже если России все-таки удастся снова зажечь надежду президента США на то, что договоренности возможны, то свою позицию по санкциям Трамп все-таки не поменяет, считает Устенко. Правда, при этом он может смягчить степень давления.

“В таком случае, возникнет вопрос, какими будут вторичные пошлины - 100% или меньше. И на что именно, для каких партнеров они будут применяться”, - отметил Устенко. Но, по его мнению, смягчение санкций, но не отказ от них, вполне можно ожидать, поскольку такая политика свойственны президенту США. “Он всегда оставляет запас, показывая, что у него в руках всегда есть инструмент, который может усилить давление”, - отметил Устенко.

Но если реализуется самый позитивный для Украины вариант, и санкции в виде вторичных пошлин все-таки будут применены в полном объеме, то по расчетам представителя президента Украины Владислава Власюка, ущерб для России может составить 20 млрд долларов до конца года.

Но какими бы ни были новые санкции в итоге, они в любом случае усилят давление на экономику России, что существенно усложнит Кремлю возможности продолжения войны.

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Российская Федерация Дональд Трамп
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