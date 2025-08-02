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Давление не действует. Индия будет покупать нефть РФ, несмотря на угрозы Трампа, - NYT

Суббота 02 августа 2025 13:29
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Давление не действует. Индия будет покупать нефть РФ, несмотря на угрозы Трампа, - NYT Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Несмотря на угрозы санкций со стороны администрации президента США Дональда Трампа, Индия продолжит импорт российской сырой нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

На прошлой неделе Трамп предупредил о возможных дополнительных тарифах на индийский импорт, если Нью-Дели не прекратит покупать российскую нефть.

Однако источники издания в Индии подтвердили, что официальных указаний сокращать поставки не поступало, а политика в отношении России не изменилась.

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал подчеркнул, что двусторонние отношения с Россией имеют собственный вес и не могут оцениваться через призму третьих стран.

Он также напомнил о долгосрочном партнерстве между двумя странами.

Индия сейчас является вторым по объемам импортером российской нефти после Китая, закупая более двух миллионов баррелей ежедневно.

С начала войны в Украине доля России в нефтяном импорте Индии выросла с менее 1% до более трети.

Давление со стороны США

Первые месяцы после вторжения России в Украину Нью-Дели подвергался значительному международному давлению с требованиями сократить экономические связи с Москвой.

Однако со временем позиция Запада стала более гибкой, соглашаясь на закупки российской нефти по установленному ценовому пределу, что имеет целью сдерживать рост мировых цен на энергоносители.

В издании отмечают, что угрозы США могут быть частью переговорной тактики, ведь Индия и Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры по двустороннему торговому соглашению.

При этом другие крупные импортеры российской нефти, как Китай и Турция, не сталкивались с аналогичными санкциями.

Откажется ли Индия от нефти РФ

После заявлений Дональда Трампа о возможных санкциях Индия не спешит идти на разрыв с Москвой.

В Нью-Дели подчеркивают: стратегическое партнерство с Россией остается неизменным, а позицию США не рассматривают как определяющую.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал дал понять, что внешняя политика страны формируется самостоятельно, а отношения с Россией имеют "стабильную и проверенную временем" основу.

В то же время дипломат сделал жест в сторону Вашингтона, подчеркнув важность индийско-американского сотрудничества, построенного на "общих ценностях и интересах".

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений агентства Reuters о временном прекращении закупок российской нефти со стороны индийских государственных НПЗ.

Известно, что частные гиганты Reliance Industries и Nayara Energy и в дальнейшем остаются крупнейшими импортерами российского сырья.

Однако именно государственные предприятия отвечают за большинство мощностей по переработке в стране - более 60%.

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Индия Дональд Трамп Российская Федерация
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