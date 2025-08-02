Давление не действует. Индия будет покупать нефть РФ, несмотря на угрозы Трампа, - NYT
Несмотря на угрозы санкций со стороны администрации президента США Дональда Трампа, Индия продолжит импорт российской сырой нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
На прошлой неделе Трамп предупредил о возможных дополнительных тарифах на индийский импорт, если Нью-Дели не прекратит покупать российскую нефть.
Однако источники издания в Индии подтвердили, что официальных указаний сокращать поставки не поступало, а политика в отношении России не изменилась.
Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал подчеркнул, что двусторонние отношения с Россией имеют собственный вес и не могут оцениваться через призму третьих стран.
Он также напомнил о долгосрочном партнерстве между двумя странами.
Индия сейчас является вторым по объемам импортером российской нефти после Китая, закупая более двух миллионов баррелей ежедневно.
С начала войны в Украине доля России в нефтяном импорте Индии выросла с менее 1% до более трети.
Давление со стороны США
Первые месяцы после вторжения России в Украину Нью-Дели подвергался значительному международному давлению с требованиями сократить экономические связи с Москвой.
Однако со временем позиция Запада стала более гибкой, соглашаясь на закупки российской нефти по установленному ценовому пределу, что имеет целью сдерживать рост мировых цен на энергоносители.
В издании отмечают, что угрозы США могут быть частью переговорной тактики, ведь Индия и Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры по двустороннему торговому соглашению.
При этом другие крупные импортеры российской нефти, как Китай и Турция, не сталкивались с аналогичными санкциями.
Откажется ли Индия от нефти РФ
После заявлений Дональда Трампа о возможных санкциях Индия не спешит идти на разрыв с Москвой.
В Нью-Дели подчеркивают: стратегическое партнерство с Россией остается неизменным, а позицию США не рассматривают как определяющую.
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал дал понять, что внешняя политика страны формируется самостоятельно, а отношения с Россией имеют "стабильную и проверенную временем" основу.
В то же время дипломат сделал жест в сторону Вашингтона, подчеркнув важность индийско-американского сотрудничества, построенного на "общих ценностях и интересах".
Эти заявления прозвучали на фоне сообщений агентства Reuters о временном прекращении закупок российской нефти со стороны индийских государственных НПЗ.
Известно, что частные гиганты Reliance Industries и Nayara Energy и в дальнейшем остаются крупнейшими импортерами российского сырья.
Однако именно государственные предприятия отвечают за большинство мощностей по переработке в стране - более 60%.