ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ультиматум для Путина - "дисконт" для Китая. Как ударят по России пошлины Трампа

Понедельник 14 июля 2025 21:50
UA EN RU
Ультиматум для Путина - "дисконт" для Китая. Как ударят по России пошлины Трампа Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Несмотря на то, что накануне в обращении Дональда Трампа некоторые эксперты ожидали услышать о более конкретных действиях со стороны Вашингтона в отношении Москвы, то, что было анонсировано президентом США, может иметь довольно серьезные последствия для экономики РФ.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили экономические эксперты Алексей Плотников и Олег Устенко.

Трамп решил снизить вторичные пошлины в 5 раз

14 июля Трамп заявил, что намерен ввести вторичные пошлины в отношении стран, которые торгуют с Россией в размере 100%. Но все-таки дал Москве 50 дней на заключении соглашения о завершении войны. Хотя подчеркнул, что уже четырежды планы подготовки такого документа срывались.

"Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100%. И так оно и будет", - рассказал президент.

Ранее в США уже подготовили законопроект о введении 500% вторичных пошлин - его планировали одобрить Конгрессом после согласия Трампа. Но сейчас президент Трамп решил снизить пошлины в 5 раз.

Таким образом, если они все-таки будут введены, то приведут к подорожанию в два раза товаров, происхождением из стран, торгующих с РФ при их поставке в США. Он отметил, что не важно, 100% или 500% эти пошлины - “все равно они дадут эффект”.

Но Трамп дал России 50 дней отсрочки этих санкций, в надежде, что соглашение все-таки удастся подготовить, хотя отметил, что уже сорвались четыре попытки договориться с Москвой.

"Отсрочка на 50 дней введения вторичных пошлин - это прагматичная позиция Трампа, чтоб тать Путину еще одну возможность договориться", - сказал в комментарии РБК-Украина доктор экономических наук Алексей Плотников.

Он отметил, что из уст президента США заявление о вторичных пошлинах настолько четко прозвучали впервые. И даже снижение их размера в 5 раз все равно даст существенный эффект в случае применения.

"При таком порядке цифр не важно, 100% или 500% - практический эффект все равно будет довольно сильный. Но несмотря что ожидания от заявления были несколько большими, я все равно его оцениваю достаточно позитивно. Главное, что Трамп не занял позицию "вы там деритесь, а я понаблюдаю", а подтвердил, что остается с Украиной", - сказал Плотников.

Заявление о санкциях уже можно считать санкциями

Экс-советник президента Украины Олег Устенко тоже считает, что даже, учитывая, что ожидания от заявления не оправдались в полной мере, анонсированные шаги США могут нанести серьезный удар по России.

"Даже это заявление о планах применить санкции можно считать своего рода санкциями, поскольку оно даст серьезный эффект. Я отмечу два позитивных направления. Первый - понимание, что давление должно быть, второй - 50 дней для россиян, чтоб подтолкнуть их к мирному соглашению”, - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По словам Устенко, суть Трампа в том, что он ждет. Но даже это ожидание, "когда ты не рубишь с плеча, а оттягиваешь решение" - тоже может играть в позитив.

По его мнению, в такой ситуации РФ продолжает находиться в "подвешенном состоянии" и не понимает, несколько сильным может быть решение и как дальше поведет себя президент США. И именно это может стать мотивацией для достижения сделки, как выражается Трамп.

Устенко согласен с тем, что снижение размера пошлины с 500% до 100% особой роли не играет, поскольку практический эффект после пошлины в 100% будет настолько сильным, что больший ее размер вряд ли его усилит.

"Если пошлина будет на уровне 100% то ее увеличение просто уже не будет иметь смысла", - отметил он.

Сейчас, после заявления Трампа о пошлинах, в кабинетах российской власти вероятно случится паника. Пока на переговоры в Москве идти не собираются, а каким-то образом объяснять экономические трудности, которые наверняка возникнут, все-таки придется.

"Думаю, от российской власти последуют бравурные заявления о том, что ситуация под контролем, нам не страшны эти санкции, у нас есть друзья (торговые партнеры - ред.)…", - уверен экс-советник президента Украины.

Что может произойти в экономике России после заявления Трампа

Устенко прогнозирует, что на заявление Трампа о возможности введения вторичных пошлин резко отреагируют падением фондовый и финансовый рынки России.

"Все пойдет вниз. Реакция прежде всего будет на фондовом рынке с последующим уменьшением цена по тем публичным компаниям, которые еще котируются. Ухудшатся перспективы по экономики, и это будет четко осознавать Центробанк России. Но насколько ему позволят включиться в процесс (чтобы как-то спасать ситуацию - ред.) пока неизвестно. В общем, точно можно сказать, что будет идти охлаждение российской экономики на фоне достаточно высокой инфляции в 10%", - отметил Устенко.

Он считает, что Центробанку РФ придется увеличивать ставку. Но в любом случае, перспективы для экономического роста будут сжиматься и будут возникать проблемы с госбюджетом.

"Как будут решать проблемы с бюджетом? Думаю мы увидим экспроприацию и передел собственности в России. Они будут использовать собственность для давления на финансово промышленные группы для поиск денег для бюджета. Кто будет согласен поделится деньгами - сможет выжить. Кто не согласится - потеряет собственность. Из-за этого могут возникнуть основания ожидать недовольства в сфере предпринимателей и промышленников”, - отметил Устенко.

Реакция друзей России

На заявление Трампа о введении вторичных пошлин через 50 дней прежде всего отреагируют друзья России и ее крупнейшие торговые партнеры, в частности, Китай, Индия и Бразилия. По мнению Устенко, эти страны будут пытаться до сентября заключить максимальное количество контрактов, чтоб потом снизить торговую зависимость от РФ. Прежде всего в таких закупках будет заинтересован Китай.

"Китай попытается скупить в России все что сможет с колоссальным дополнительным дисконтом, цинично преследуя свои чисто экономические интересы - нефть, газ и все остальное что ему надо. Так что я уверен, что мы увидим рост товаропотоков из РФ в Китай. Будет и увеличение поставок из России в Индию и Бразилию. Эти страны попытаются повторить стратегию Китая и скупить все что будет возможно. В течение этих 50 дней России придется продавать все свои товары с максимальным дисконтом, как магазину перед закрытием", - отметил Устенко

С другой стороны, РФ также придется и запастись необходимыми ей товарами, прежде всего, для ВПК.

"Они будут наращивать и закупки всего, что идет у них, в том числе и параллельным импортом", - отметил Устенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп
Новости
Ультиматум для Путина - "дисконт" для Китая. Как ударят по России пошлины Трампа
Ультиматум для Путина - "дисконт" для Китая. Как ударят по России пошлины Трампа
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом