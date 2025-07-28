Торговый договор между США и ЕС. Поможет ли Украине новое соглашение Трампа

США и ЕС после сложных и длительных переговоров заключили торговое соглашение, которое, вероятно, является крупнейшим в истории. Трамп достиг выгодных условий для США, тогда как страны ЕС будут платить пошлины на американском рынке.

Как восприняли договоренность с Вашингтоном различные европейские политики и повлияет ли соглашение на войну против Украины - в материале РБК-Украина .

О чем договорились Вашингтон и Брюссель

Европейский Союз, когда начинал эти переговоры, надеялся достичь нулевых взаимных пошлин, сообщает агентство Bloomberg. Но соглашение было достигнуто на условиях, что США получают нулевой тариф на поставки своих товаров в Европу, а ЕС - 15% на большинство товаров, которые будут экспортироваться в США.

Администрация Дональда Трампа может назвать это большой победой, но и ЕС может это засчитать как достижение, ведь ставка 15% значительно ниже пошлины в размере 30%, которыми угрожал Вашингтон недавно.

15%-ная пошлина будет накладываться на европейские автомобили, поставляемые в США. Эта ставка существенно ниже, чем многие представители европейской автомобилестроительной отрасли ожидали. К тому же это ниже 25%, которые действуют для европейского автопрома в США сейчас.

ЕС также взял на себя обязательства покупать больше ископаемого топлива из США. Брюссель должен приобрести энергоносителей на 750 млрд долларов, а также купить большое количество оружия в США. И это при том, что уже сегодня крупнейший импортер сжиженного природного газа в Европе - Германия - покупает 92% такого газа именно в США. На сегодня на уровне европейских лидеров происходит дискуссия - какие страны и в какой степени будут выполнять эту сторону соглашения.

Фото: ЕС с начала августа будет вынужден увеличить закупку сжиженного газа из США (Getty Images)

ЕС также должен инвестировать в американскую экономику больше, чем 600 млрд долларов.

"Это хорошее соглашение для всех, я думаю. Вы (президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ред.) сказали, что, возможно, это самая большая торговая сделка, которая когда-либо достигалась в любом масштабе. Это совместное соглашение со многими странами", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в собственном гольф-клубе "Торнберри" в Шотландии, где проходили финальные переговоры.

"Это соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира. Мы торгуем 1,7 триллионов евро в год, вместе мы - это рынок для 800 млн человек и около 44% мирового ВВП", - подтвердила оценку масштаба сделки президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что ставка 15% для большинства европейского экспорта - конечная, к ней не будут добавляться дополнительные платежи. Такой уровень пошлины, например, будет касаться автомобилей, полупроводников, лекарств. К ряду стратегических товаров будут применяться нулевые пошлины с обеих сторон.

"Покупка американских энергоносителей диверсифицирует наши источники поставок и сделает вклад в энергетическую безопасность ЕС. Мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского сжиженного газа, нефти и ядерного топлива", - сказала глава Еврокомиссии.

Также она добавила, что ЕС будет закупать американские чипы для технологий на основе искусственного интеллекта. "Фактически, европейский рынок открыт (для американских товаров - ред.). Это 450 млн человек, поэтому это хорошее соглашение", - сказала во время пресс-конференции Урсула фон дер Ляйен, отмечает The New York Time.

Президент Еврокомиссии убеждена, что это соглашение закладывает основу для того, чтобы в дальнейшем снижать тарифы на большее количество товаров, решать проблему не тарифных барьеров и сотрудничать вместе над вопросами экономической безопасности. "Потому что когда ЕС и США работают вместе как партнеры, преимущества ощутимы для обеих сторон", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Фото: Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в дальнейшем необходимо снижать пошлины и совместно решать проблему не тарифных барьеров (Getty Images)

Соглашение было достигнуто меньше, чем за неделю до конечной даты, которая была установлена Трампом, - 1 августа. Стороны не публиковали текст соглашения, представители США сообщили, что ставка 15% для европейских товаров вступает в силу с начала августа.

Как соглашение восприняли в Европе

Заключение соглашения уже приветствовали канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая назвала это соглашение "устойчивым" (англ. sustainable).

Министр Франции по делам Европы Бенджамин Хаддад заявил, что такое соглашение не может быть устойчивым, а нынешняя ситуация удовлетворительной. По его словам, "свободная торговлю отвергается Соединенными Штатами, которые выбрали принуждение и полное игнорирование правил ВТО".

Глава правительства Франции Франсуа Байру высказался даже более резко. "Это темный день, когда альянс свободных народов, объединенных для утверждения своих ценностей и защиты своих интересов, выбирает подчинение", - написал премьер-министр Франции в социальных сетях.

Министр внешней торговли Нидерландов Ханнеке Бурма заявила, что соглашение "не идеальное" и призвала Еврокомиссию продолжить переговоры с США.

Усиливает ли соглашение независимость ЕС от российского топлива

Достигнутый компромисс отвечает стратегическим интересам ЕС в сферах энергетики, обороны и промышленной модернизации, говорит РБК-Украина старший экономист Центра экономической стратегии Яна Охрименко. "Определенная предсказуемость в торговых отношениях с США (установление 15% "потолка" пошлин на европейские товары) пойдет на пользу для европейских экспортеров", - добавила она.

Также вполне логичным шагом, по ее мнению, является увеличение закупок энергоносителей из США в Европу, ведь последняя имеет ограниченные возможности для наращивания собственного производства энергии и стремится уменьшить потребление российского топлива.

"Это решение должно способствовать усилению энергетической безопасности ЕС и уменьшению влияния российских ископаемых ресурсов на европейский рынок", - подчеркнула Яна Охрименко.

Фото: Соглашение ЕС с США должно уменьшить поставки российских углеводородов в Европу (Getty Images)

Однако, для достижения большего уровня независимости от российских энергоносителей нужна политическая воля внутри ЕС.

"Будут ли покупать российские энергоресурсы - и да, и нет. Часто они будут оказываться дешевле, поэтому здесь нужна политическая воля отказываться от того, чтобы их покупать", - сказал РБК-Украина глава экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Борис Кушнирук.

Как соглашение может повлиять на поставки оружия в Украину

Заключение коммерческого соглашения для импорта военной продукции из США в Европу - это очень хороший шаг, который дает уверенность на будущее, что поставки американского оружия в Украину за средства ЕС будут происходить и не окажутся под риском.

"Вопрос поставок оружия в Украину не будет поставлен на паузу, можно на это надеяться", - сказал Борис Кушнирук.

Эксперт добавил, что заключение совместного соглашения между США и ЕС уменьшает риски кризисов в их отношениях, особенно в условиях давления со стороны Китая.

"Единство США и ЕС очень важно, в том числе и для нас... Если они совместно будут давить (на Китай - ред.), чтобы он прекращал поддержку российской агрессии - это будет очень важно. В этом аспекте, это соглашение и его подписание является правильным направлением, по крайней мере, для нас", - добавил эксперт.