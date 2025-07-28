Трамп сократит 50-дневный дедлайн для Путина: "Очень разочарован им"

Президент США Дональд Трамп, который дал российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней, чтобы тот заключил мирное соглашение с Украиной, сделал новое заявление. Он сказал, что уже разочарован действиями главы Кремля и готов сократить этот срок.

Как передает РБК-Украина , об этом Трамп сообщил перед переговорами с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп заявил, что договоренности для прекращения войны "достигали уже неоднократно", но потом Путин их нарушал "обстрелами Украины".

"Мы много раз думали, что мы это урегулировали, а потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-то городу, такому как Киев, и убивает много людей...Так что посмотрим, что будет", - сказал он.

Американский президент объявил, что собирается уменьшить дедлайн ультиматума, который он объявил России для завершения войны.

"Я разочарован президентом Путиным... Я сокращу те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего количества, потому что думаю, что уже знаю ответ на вопрос, что произойдет", - сказал Трамп.