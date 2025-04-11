Пять часов об Украине? Зачем Уиткофф ездил к Путину и что привез ему от Трампа
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел почти пять часов на переговорах за закрытыми дверями с Владимиром Путиным. Встреча прошла под призыв Дональда Трампа "пошевеливаться" с прекращением войны в Украине.
Подробнее о визите Уиткоффа и о том, что он обсуждал с Путиным, - в материале РБК-Украина.
Главное:
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Почему злится Трампа и какой его новый ультиматум?
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Что должен был донести Уиткофф до Путина об Украине?
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Почему встреча Уиткоффа с Путиным не станет судьбоносной?
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Что обсуждали Уиткофф и Путин за закрытыми дверями?
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Каковы итоги визита и есть ли прогресс по завершению войны в Украине?
Что известно о новом дедлайне Трампа для Путина
О поездке дипломатического представителя Трампа в Россию утром сообщил американский портал Axios. По его данным, помимо встречи с Кириллом Дмитриевым, который отвечает за инвестиционное сотрудничество с другими странами и является переговорщиком кремлевского диктатора, планировалась встреча с самим Владимиром Путиным.
Это третья их встреча с того момента, как Уиткофф стал переговорщиком между Белым домом и Кремлем. Причем на фоне недавнего раздражения Трампа комментариями Путина насчет якобы нелегитимности украинских властей.
Axios со ссылкой на источники пишет, что Трамп поставил новый дедлайн. Если в ходе переговоров до конца апреля не будет достигнуто перемирие в Украине, США могут ввести дополнительные санкции против России, в том числе путем отдельного закона, принятым в Конгрессе. Вероятно, этот посыл и должен был донести Уиткофф.
Он принимал Дмитриева на прошлой неделе в попытке дать новый импульс мирному процессу. По итогам той встречи российский представитель без деталей сообщил о якобы "значимом прогрессе" в договоренности о прекращения огня в Украине, но дал понять, что потребуется еще ряд контактов, чтобы решить все разногласия.
На двустороннем треке США - Россия подвижки более заметны. Накануне стороны обменялись заключенными. В рамках сделки Москва освободила осужденную за донат для Украины Ксению Карелину в обмен на Артура Петрова, арестованного по запросу США за контрабанду микроэлектроники. Сообщалось, что эта сделка стала результатом предыдущей встречи Уиткоффа и Путина в марте.
Почему у Путина не ждут прорыва по завершению войны в Украине
Самолет Уиткоффа приземлился в Санкт-Петербурге около 09:20 по киевскому времени. Спустя пару часов стало известно, что тот уже встретился с российским визави Дмитриевым в отеле "Гранд Европа".
Российские СМИ опубликовали видео, как он и Уиткофф покидают гостиницу в одном кортеже.
Что именно обсуждалось неизвестно. После встречи в отеле Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге.
Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь Путина не стал раскрывать подробности визита. В то же время он отметил, что сегодняшние встречи нельзя считать судьбоносными.
"Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов, происходит процесс нормализации отношений", - отметил Дмитрий Песков, после чего добавил, что переговоры Уиткоффа и Путина точно состоятся.
Что обсуждали Уиткофф и Путин насчет Украины
Ожидалось, что одной из тем переговоров станет возможная встреча Путина с Трампом. Другой - урегулирование российско-украинской войны. По словам Пескова, Уиткофф что-то привезет от Трампа и Путин это выслушает.
"Аспектов много, субстанция очень сложная", - сказал он и подчеркнул, что не планируется ограничений по времени.
Он также отметил, что это хорошая возможность через Уиткоффа передать позицию России. И уточнил, что сегодняшняя встреча не связана с переговорами в Стамбуле, где обсуждалась нормализация работы дипломатов.
Что именно посланник Трампа привез Путину, неизвестно. Но можно предположить, учитывая пост президента США в соцсети TruthSocial как раз перед встречей.
"Россия должна пошевеливаться. Слишком много людей погибает, тысячи каждую неделю, в ужасной и бессмысленной войне - войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом", - отметил он.
В итоге переговоры длились четыре с половиной часа закрытыми дверями. Причем в присутствии все того же Дмитриева. Как заявил Песков, не исключено, что после встречи может состояться телефонный разговор между Трампом и Путиным.
В это время появилась публикация Reuters о том, что на прошлой неделе Уиткофф уже доносил Трампу российскую позицию: якобы самым быстрым способом добиться прекращения огня в Украине является поддержка стратегии, согласно которой Россия получит контроль над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Неясно, действительно все было так, но пока только Уиткофф лично разговаривает с Путиным.
Около 22:00 на сайте Кремля появилось короткое сообщение о встрече, темой которой был "аспект украинского урегулирования". По словам Дмитриева, переговоры были продуктивными. Деталей он не привел. Ни Уиткофф, ни Путин к этому часу с заявлениями не выходили. По данным сервиса Flightradar, американский самолет уже вылетел из аэропорта Пулково.
При подготовке использовались: материалы Axios, Reuters, российских СМИ, заявления кремлевского спикера Дмитрия Пескова.
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