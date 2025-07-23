Индийский миллиардер ищет замену российской нефти, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Закупочная политика индийской компании Reliance Industries оказалась под пристальным вниманием после введения ЕС новых ограничений на дизель, произведенный из российской нефти.

Согласно данным трейдеров, в конце прошлой недели Reliance приобрела нефть Murban из Абу-Даби - это редкая для нее покупка.

Обычно компания закупает более дешевые сорта, такие как российская Urals и тяжелые ближневосточные марки. Покупка Murban сразу после введения пакета санкций указывает на возможные изменения в стратегии.

По словам осведомленных источников, Reliance начала искать способы диверсификации своих закупок, чтобы сократить зависимость от России. Пока что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для компании в этом году.



Как Reliance зарабатывала на войне

Reliance и другие индийские переработчики оказались в числе крупнейших бенефициаров войны Москвы против Украины.

Европа отказалась от российской нефти, что привело к снижению цен на ее поставки. Индийские компании активно скупали дешевую нефть и перерабатывали ее в дизельное топливо, которое затем продавалось европейским клиентам. По данным Kpler, почти половина импорта нефти Reliance в этом году пришлась на Россию.

Экспорт в Европу и новые риски

Около 20% всей продукции Reliance, включая дизель, экспортировалось в Европу. Теперь компания оказалась в центре давления нового пакета санкций ЕС, который вступит в силу 21 января следующего года.

Хотя пока рано говорить о резком отказе от российской нефти, трейдеры отмечают первые признаки поиска альтернативных поставщиков на Ближнем Востоке.

Reliance придется найти почти 600 тысяч баррелей нефти в день у других поставщиков. Неясно, насколько это будет возможно и по какой цене.

Индия раскритиковала новые санкции ЕС. По словам главы МИД страны Викрама Мисри, при введении вторичных санкций необходимо сохранять "баланс".