Трамп перебрасывает две атомные подлодки из-за ядерных угроз Медведева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social .

" Я приказал разместить две ядерных подводных лодки в соответствующих регионах на всякий случай, если эти глупые и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами . Слова очень важны и часто могут привести к непреднамеренным последствиям, надеюсь, это не будет одним из таких случаев", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что угрозы Медведева являются "крайне провокационными".

Угрозы Медведева

Напомним, ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев крайне резко отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа для РФ о вторичных тарифах.

В частности, одиозный политик заверил, что каждый ультиматум американского лидера - "это шаг к войне" России с США.

В ответ Трамп подчеркнул, что Медведеву нужно следить за словами, поскольку он "вступает на очень опасную территорию".

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио обратил внимание, что ядерная война между США и Россией - это "непостижимая вещь". При этом без использования "ядерки" у России нет никаких шансов против США.

Глава Госдепа также обратил внимание, что россияне "не очень хорошо владеют обычным оружием".