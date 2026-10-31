Почему в Киеве резко ухудшилась ситуация со светом: объяснение ДТЭК

В Киеве 31 октября резко ухудшилась ситуация со светом – отключений стало больше. Причиной являются последние удары России по энергообъектам, в частности, ТЭЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Вчера, 30 октября враг нанес удары по энергетике по всей стране, в том числе и в Киеве. В столице под ударом снова оказалась ТЭЦ.

Эти атаки наложились на повреждения от предыдущих обстрелов, поэтому ситуация в энергосистеме стала еще сложнее.

Энергетики постоянно ремонтируют поврежденное оборудование. Работы продолжаются непрерывно, когда позволяет ситуация с безопасностью.

"Понимаем, что графики очень жесткие. Энергетики делают все возможное, чтобы даже в столь сложной ситуации удерживать систему в графиках и не переходить к экстренным отключениям", - отметили в ДТЭК.