ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Приказ Трампа выполняется: Гегсет отчитался о ликвидации минных заградительных судов Ирана

01:36 11.03.2026 Ср
2 мин
Глава Пентагона заявил о беспощадных ударах США по судам Ирана со взрывчаткой в Ормузском проливе
aimg Маловичко Юлия
Приказ Трампа выполняется: Гегсет отчитался о ликвидации минных заградительных судов Ирана Фото: глава Пентагона Пит Гегсет (Getty Images)

Министр войны США Пит Гегсет заявил об успешной операции в Ормузском проливе, в результате которой были уничтожены заминированные суда Ирана. Также он предупредил Тегеран, что Штаты не дадут держать пролив в заложниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Пентагона Пита Хегсета в сети Х.

Читайте также: В США ответили, перекрыл ли Иран важный Ормузский пролив

"По указанию президента Трампа, CENTCOM ликвидирует бездействие минных судов в Ормузском проливе, уничтожая их с беспощадной точностью. Мы не позволим террористам держать Ормузский пролив в заложниках", - написал Хегсет.

Министр войны США также передал такое же послание "ослабленному иранскому режиму" - по Ормузскому проливу и заложникам.

Он также прокомментировал публикацию Центрального командования вооруженных сил США. В комментарии было написано, что уничтожено 16 минных заградителей иранских судов.

"Пролив заблокирован. Мины так и не установлены. Военно-морской флот сокращается. Иран проигрывает", - подытожил глава Пентагона.

Блокировка Ормузского пролива

Как известно, Иран на фоне конфликта на Ближнем Востоке заблокировал прохождение судов, в том числе с нефтью, через Ормузский пролив Это повлекло повышенные цены на нефть и, как следствие, повышение цен на логистику из-за подорожания бензина. Ещё стали выше суммы на покупку продуктов, зависящих от перевозок, да и по сути все остальные товары, которые экспортировались, к примеру, из Саудовской Аравии.

Впоследствии появилось сообщение о минировании Ормузского пролива Ираном, впрочем, это были лишь слухи на уровне СМИ, а сейчас Пит Гегсет их подтвердил.

Ормузский пролив является критически важным для уровня мировой экономики. Сейчас его блокада привела к негативным последствиям, хотя РФ от этого выиграла - цены на нефть агрессора повысились вдвое, поскольку возможности экспорта "черного золота" из других стран перекрылись.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Пит Хегсет
Новости
Иран мог заминировать Ормузский пролив: Трамп жестко отреагировал на слухи
Иран мог заминировать Ормузский пролив: Трамп жестко отреагировал на слухи
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко