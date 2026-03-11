Приказ Трампа выполняется: Гегсет отчитался о ликвидации минных заградительных судов Ирана

Министр войны США Пит Гегсет заявил об успешной операции в Ормузском проливе, в результате которой были уничтожены заминированные суда Ирана. Также он предупредил Тегеран, что Штаты не дадут держать пролив в заложниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Пентагона Пита Хегсета в сети Х.

"По указанию президента Трампа, CENTCOM ликвидирует бездействие минных судов в Ормузском проливе, уничтожая их с беспощадной точностью. Мы не позволим террористам держать Ормузский пролив в заложниках", - написал Хегсет.

Министр войны США также передал такое же послание "ослабленному иранскому режиму" - по Ормузскому проливу и заложникам.

Он также прокомментировал публикацию Центрального командования вооруженных сил США. В комментарии было написано, что уничтожено 16 минных заградителей иранских судов.