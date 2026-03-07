ua en ru
Сб, 07 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Полное уничтожение": Трамп анонсировал "серьезный удар" по Ирану сегодня

13:39 07.03.2026 Сб
2 мин
Могут быть атакованы объекты, которые ранее не были целями США и Израиля
aimg Татьяна Степанова
"Полное уничтожение": Трамп анонсировал "серьезный удар" по Ирану сегодня Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В ночь на 8 марта Иран подвергнется "очень серьезному удару" со стороны США и Израиля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президента США Дональд Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.

"Иран, потерпевший сокрушительное поражение, извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке, пообещав больше не стрелять в них. Это обещание было дано лишь из-за безжалостных атак США и Израиля. Они стремились захватить и править Ближним Востоком", - заявил Трамп.

По словам американского президента, это первый случай за тысячи лет, когда Иран потерпел поражение от соседних стран Ближнего Востока.

"Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я ответил: "Пожалуйста!". Иран больше не является "хулиганом Ближнего Востока", вместо этого он является "НЕУДАЧНИКОМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА" и будет им в течение многих десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не развалится!", - добавил он.

Кроме того, Трамп анонсировал "серьёзный удар" по Ирану.

"Сегодня Иран получит очень сильный удар! Из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматривается возможность полного уничтожения и неизбежной гибели территорий и групп населения, которые до этого момента не считались целями", - подчеркнул президент США.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против Ирана, в результате ударов также был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.

Иранская армия в ответ начала атаковать как Израиль, так и ряд стран Ближнего Востока. Под ударом оказались, в частности, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания и Азербайджан.

Также был нанесен удар по британской военной базе на Кипре, что всколыхнуло Европу и заставило готовиться к возможным военным действиям.

Конфликт распространяется на весь Ближний Восток и уже имеет глобальные последствия.

Подробнее о том, что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину, - в материале РБК-Украина.

Добавим, ранее уже сообщалось, что США планируют сегодня вечером начать самую масштабную бомбардировочную операцию против Ирана, направленную на уничтожение учреждений и заводов, связанных с ракетами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС