"Полное уничтожение": Трамп анонсировал "серьезный удар" по Ирану сегодня
В ночь на 8 марта Иран подвергнется "очень серьезному удару" со стороны США и Израиля.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президента США Дональд Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.
"Иран, потерпевший сокрушительное поражение, извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке, пообещав больше не стрелять в них. Это обещание было дано лишь из-за безжалостных атак США и Израиля. Они стремились захватить и править Ближним Востоком", - заявил Трамп.
По словам американского президента, это первый случай за тысячи лет, когда Иран потерпел поражение от соседних стран Ближнего Востока.
"Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я ответил: "Пожалуйста!". Иран больше не является "хулиганом Ближнего Востока", вместо этого он является "НЕУДАЧНИКОМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА" и будет им в течение многих десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не развалится!", - добавил он.
Кроме того, Трамп анонсировал "серьёзный удар" по Ирану.
"Сегодня Иран получит очень сильный удар! Из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматривается возможность полного уничтожения и неизбежной гибели территорий и групп населения, которые до этого момента не считались целями", - подчеркнул президент США.
Операция США и Израиля против Ирана
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против Ирана, в результате ударов также был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.
Иранская армия в ответ начала атаковать как Израиль, так и ряд стран Ближнего Востока. Под ударом оказались, в частности, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания и Азербайджан.
Также был нанесен удар по британской военной базе на Кипре, что всколыхнуло Европу и заставило готовиться к возможным военным действиям.
Конфликт распространяется на весь Ближний Восток и уже имеет глобальные последствия.
Добавим, ранее уже сообщалось, что США планируют сегодня вечером начать самую масштабную бомбардировочную операцию против Ирана, направленную на уничтожение учреждений и заводов, связанных с ракетами.