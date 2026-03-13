"Смотрите, что сегодня произойдет": Трамп анонсировал новые удары по Ирану
Президент США Дональд Трамп намекнул на дальнейшие удары по "безумным подонкам" в Иране.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.
В своей публикации Трамп написал, что с начала конфликта военные ресурсы Ирана существенно сократились.
По его словам, военно-морские и военно-воздушные силы Ирана "больше не существуют".
Также президент США утверждает, что иранские ракеты, беспилотники и другие средства были уничтожены, а лидеры страны "исчезли с лица земли".
"Мы имеем беспрецедентную огневую мощь, неограниченное количество боеприпасов и много времени - смотрите, что сегодня произойдет с этими безумными отбросами. Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, а теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их. Какая это большая честь!", - отметил Трамп.
Американский президент также опроверг информацию газеты The New York Times о том, что США не побеждают в войне.
По словам Трампа, Америка уничтожает "террористический режим Ирана" в военном, экономическом и других аспектах.
Война США и Израиля против Ирана
Напомним, 28 февраля Израиль вместе с США начали военную операцию против Ирана. В результате ударов в первый день войны был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
В ответ Тегеран начал наносить удары по странам Ближнего Востока - под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и Турция.
На фоне обострения Иран заблокировал прохождение судов через Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире. Это вызвало резкий рост мировых цен на нефть и подорожание логистики из-за повышения стоимости топлива.
Кроме того, появлялись слухи, что Иран мог заминировать Ормузский пролив. В Пентагоне заявили, что в случае подтверждения этой информации США могут нанести удары по иранским судам в регионе.
В то же время Тегеран предупредил, что если США и Израиль не прекратят атаки, цена нефти может вырасти до 200 долларов за баррель.
Зато президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.
Трамп также заявил, что рост мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном означает большие прибыли для США.