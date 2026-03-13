ua en ru
Пт, 13 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В окружении Трампа спорят, когда объявить победу над Ираном

14:09 13.03.2026 Пт
2 мин
Трамп пытается удовлетворить запросы "ястребов" и ключевых игроков рынков.
aimg Константин Широкун
В окружении Трампа спорят, когда объявить победу над Ираном Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Помощники президента США Дональда Трампа спорят о том, когда и как объявить о победе над Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Большая сделка или война до конца? Три сценария Трампа в Иране и что они означают для Украины

Некоторые чиновники и советники предупреждают Трампа, что резкий рост цен на бензин может иметь политические последствия американо-израильских атак на Иран, тогда как некоторые сторонники жесткой линии призывают президента продолжать наступление против Тегерана.

Отказавшись от масштабных целей, Трамп в последние дни подчеркивает, что рассматривает конфликт как ограниченную кампанию, цели которой в основном достигнуты.

Экономические советники и чиновники, в том числе из Министерства финансов и Национального экономического совета, предупреждали Трампа о том, что нефтяной кризис и рост цен на бензин могут быстро подорвать внутреннюю поддержку войны.

По словам источников, политические советники, включая главу администрации Сьюзи Уайлз и ее заместителя Джеймса Блэра, выдвигают аналогичные аргументы, акцентируя внимание на политических последствиях повышения цен на бензин и призывая Трампа четко определить понятие победы и дать понять, что операция почти завершена.

В противоположном направлении выступают "ястребы", в частности сенаторы США Линдси Грэм и Том Коттон, которые призывают Трампа продолжать военное давление на Иран. Они утверждают, что США должны предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Третья сила происходит от популистской базы Трампа и таких фигур, как стратег Стив Бэннон и правый телеведущий Такер Карлсон, которые оказывают на него и его главных помощников давление, чтобы те избежали втягивания в очередной затяжной конфликт на Ближнем Востоке.

По словам источников в администрации, Трамп пытается балансировать между точками зрения. Очевидно, главные политические советники, чьи предупреждения о потенциальном экономическом шоке до начала войны были в значительной степени проигнорированы, сыграли важную роль в продвижении усилий Трампа на этой неделе по успокоению встревоженных рынков и сдерживанию роста цен на нефть и газ.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива и скачок цен на нефть приносят бюджету РФ до 150 млн долларов дополнительного дохода ежедневно.

Также мы писали, что из-за стремительного скачка стоимости топлива администрация президента США начала подготовку радикальных шагов для стабилизации внутреннего рынка США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
Новости
Снизят ли налоги на топливо, чтобы "сбить" цены на АЗС: Кабмин дал четкий ответ
Снизят ли налоги на топливо, чтобы "сбить" цены на АЗС: Кабмин дал четкий ответ
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко