Канело снова абсолютный чемпион и будет драться с Кроуфордом
Мексиканец Сауль "Канело" Альварес, одержав победу над кубинцем Уильямом Скаллом, объединил все престижные титулы во втором среднем весе (до 76,2 кг) и стал абсолютным чемпионом мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Бой состоялся в аравийском Эр-Рияде. Альварес выходил на поединок в статусе чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO. Его соперник - как обладатель титула IBF.
Бой длился все 12 раундов и оказался не слишком зрелищным. Победителем единогласным решением судей стал мексиканский боксер - 115:113, 116:112, 119:109.
Canelo взял дело в свои руки против Уильяма Скалла pic.twitter.com/0781247Xx5- Ring Magazine (@ringmagazine) 4 мая 2025 г .
Мексиканец во второй раз объединил все титулы во втором среднем весе, став абсолютным чемпионом. Для Скулла это поражение стало первым на профи-ринге. Титул IBF кубинец завоевал в прошлом году после того, как Альварес отказался от его обязательной защиты.
Сразу после победы Альварес получил нового соперника - чемпиона в четырех весовых категориях американца Теренса Кроуфорда. Этот мегабой лично анонсировал Турки Аль аш-Шейх, после чего Альварес и Кроуфорд провели первую дуэль взглядов.
CANELO vs. CRAWFORD- DAZN Boxing (@DAZNBoxing) 4 мая 2025 г.
Sept. 12 in Las Vegas#CaneloScull #RiyadhSeason Powered by @FATALFURY_PR City of Wolves @SNKPofficial @ringmagazine pic.twitter.com/HZDS9VY9oP
Встреча двух легенд на ринге запланирована на 12 сентября в Лас-Вегасе (США) на 65-тысячном стадионе "Элледжент". В нем Альварес будет защищать все свои титулы. В свою очередь Кроуфорд будет боксировать за звание абсолюта в третьем для себя дивизионе - ранее он получал это звание в первой полусредней и полусредней весовых категориях.
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