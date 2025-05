Канело снова абсолютный чемпион и будет драться с Кроуфордом

Бой состоялся в аравийском Эр-Рияде. Альварес выходил на поединок в статусе чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO. Его соперник - как обладатель титула IBF.

Бой длился все 12 раундов и оказался не слишком зрелищным. Победителем единогласным решением судей стал мексиканский боксер - 115:113, 116:112, 119:109.

Мексиканец во второй раз объединил все титулы во втором среднем весе, став абсолютным чемпионом. Для Скулла это поражение стало первым на профи-ринге. Титул IBF кубинец завоевал в прошлом году после того, как Альварес отказался от его обязательной защиты.

Сразу после победы Альварес получил нового соперника - чемпиона в четырех весовых категориях американца Теренса Кроуфорда. Этот мегабой лично анонсировал Турки Аль аш-Шейх, после чего Альварес и Кроуфорд провели первую дуэль взглядов.

CANELO vs. CRAWFORD



Sept. 12 in Las Vegas#CaneloScull #RiyadhSeason Powered by @FATALFURY_PR City of Wolves @SNKPofficial @ringmagazine pic.twitter.com/HZDS9VY9oP