ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Почему Усик сохранил пояса, но не будет драться? Объяснение поставило бокс на паузу

Пятница 05 сентября 2025 20:09
UA EN RU
Почему Усик сохранил пояса, но не будет драться? Объяснение поставило бокс на паузу Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик больше не проведет бои в 2025 году. Из-за травмы и официального отдыха все титульные поединки в дивизионе отложены до следующего года. Это приводит к временной заморозке борьбы за чемпионские пояса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Boxing News.

Обязательные бои Усика откладываются

Президент WBO Густаво Оливьери сообщил, что в этом году вакантный пояс организация не будет разыгрывать. Это означает, что Усик сохранит все свои титулы и в 2026 году.

Фрэнк Уоррен, менеджер Усика, подтвердил, что абсолютный чемпион пропустил бои из-за травмы и получил от органов санкции на отдых/

"Усик попросил тайм-аут у WBO из-за травмы, и он предоставил доказательства, и такова ситуация на данный момент. Будет ли он драться до конца года? Я очень сомневаюсь в этом"?" - сообщил Уоррен.

Соответственно, обязательные противостояния Усика за поясами WBO, WBA и WBC останутся нерешенными как минимум до февраля или марта 2026 года.

Дивизион тяжелого веса в тупике

Из-за накопления обязательных защит титульные бои в тяжелом весе фактически заморожены.

WBO объявила Джозефа Паркера временным чемпионом и следующим в очереди, однако команда Усика официально подала запрос на перенос боя, ожидается решение организации.

Задержка также влияет на Фабио Уордли, который почти подписал контракт на бой с Паркером в октябре, и Мозеса Итауму, а Турки Алалших называет юношескую сенсацию потенциальным будущим претендентом.

По версии WBA, Кубрат Пулев владеет титулом постоянного чемпиона, Уордли - временным, а Майкл Хантер - "золотым" поясом.

Все они ждут, пока Усик сохранит свой титул.

Даже Агит Кабайель, который должен был стать обязательным претендентом WBC, не может продвигаться дальше, пока WBA и WBO не прояснят свои позиции.

IBF также оставила первое место вакантным, а Дерек Чисора занимает второе место в рейтинге.

Последствия для боксеров и фанатов

Запросив время на восстановление, Усик дал понять, что планирует продолжать чемпионство. Однако для всех претендентов - Паркера, Уордли, Пулева, Хантера, Кабаэля и Чисоры - ожидание продолжается.

Для поклонников бокса сцена тяжелого веса остается закрытой до возвращения абсолютного чемпиона, а все потенциальные титульные бои перенесены.

Ранее мы сообщили о том что легендарные Тайсон и Мейвезер проведут выставочный бой.

Также читайте, кто вошел в топ-10 самых богатых боксеров всех времен.

Кроме того, смотрите видео с танцами Усика, из-за которого он попал в скандал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Бокс
Новости
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России