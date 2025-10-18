"Томагавки", Путин и путь к миру. О чем говорили Зеленский и Трамп в Белом доме

Встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась сегодня, 17 октября, в Белом доме. До этого оба лидера провели серию телефонных переговоров, а накануне встречи Трамп успел созвониться и с российским диктатором Владимиром Путиным.

О чем говорили Зеленский и Трамп и какие результаты встречи - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Встреча Зеленского и Трампа традиционно началась на крыльце Белого дома, впрочем, в отличие от предыдущих разов, этот саммит прошел не в Овальном кабинете. На этот раз встреча Зеленского и Трампа прошла в формате обеда, перед которым президенты дали короткий брифинг для СМИ.

Заявления Трампа

Встреча со СМИ началась с заявления Трампа, как принимающей стороны. Глава Белого дома сообщил темы переговоров, это, в частности, военная помощь Украине, разговор с Путиным и предстоящий саммит с диктатором.

"Я думаю он хорошо выглядит в этом жакете, это очень стильно, мне это нравится", - сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому.

Так, президент США в очередной раз акцентировал на внешнем виде украинского лидера, что стало отсылкой к знаменитой скандальной встрече в Овальном кабинете.

Комментируя причину выбора Венгрии, как площадки для встречи с Путиным, Трамп заявил, что лидер страны Виктор Орбан им обоим нравится, а страна безопасна. Сама встреча, вероятно, будет двусторонней, но Зеленский будет все время на контакте.

Трамп снова заявил, что Путин хочет завершить войну. А на вопрос журналиста, кто "справляется" с переговорами лучше - Зеленский или Путин, Трамп заявил, что "оба".

Журналисты несколько раз спрашивали у Трампа, получит ли Украина все же "Томагавки". На что президент США снова заявил, что "Томагавки" нужны США, как и много другого оружия, которое было отправлено в Украину за время войны.

"Надеюсь, мы завершим войну без упоминания о "Томагавках", - добавил он.

На что Зеленский ответил, что Украина имеет тысячи дронов, но не имеет "Томагавков", а США имеют "Томагавки" и могут иметь тысячи украинских дронов. А на уточняющий вопрос журналистов, является ли это предложением "сделки" для американской стороны, Зеленский ответил утвердительно.

Заявления Зеленского

Зеленский в свою очередь поздравил Трампа с его успехом в завершении войны на Ближнем Востоке, отметив, что теперь пришло время завершить войну и в Украине.

"С вашей помощью мы сможем завершить эту войну...Они (россияне, - ред.) не имеют успехов на поле боя и это хорошо", - сказал Зеленский, обращаясь к Трампу во вступительном слове.

Зеленский также отметил, что Украина готова говорить с Россией в любом формате.

Упоминалась во время разговора с журналистами и идея россиян построить тоннель между Россией и США. Трамп поинтересовался, что о ней думает Зеленский. Украинскому лидеру такие фантазии Москвы ожидаемо не понравились и Трамп воспринял это с улыбкой.

Итоги встречи от Трампа и Зеленского

В общей сложности встреча Зеленского и Трампа длилась более двух часов, что значительно превышает запланированный тайминг. После общения с американским президентом Зеленский созвонился с европейскими лидерами. После этого президент Украины вышел к СМИ и поделился деталями переговоров.

"Мы говорили о дальнобойном оружии, но мы решили, что мы не будем говорить об этом (публично, - ред.). США не хотят эскалации, поэтому мы решили, что обойдемся без ответов на это", - отметил он.

Ожидаемо, журналистов интересовал вопрос "Томагавков".

"Мы говорили о "Томагавках", никто не отменял эту тему для переговоров. Мы должны поработать над этим", - заявил Зеленский, а детали посоветовал узнавать у американской стороны.

Зеленский также ответил и на вопрос о территориальных уступках, который, по его словам, очень чувствительный и самый сложный.

"Я знаю, что позиция РФ в том, чтобы оккупировать все, но сейчас, перед любым перемирием, хотят соглашение по нашей земле. Наша позиция - мы сначала должны иметь сизфайер, мы должны сесть и поговорить, чтобы понять, где мы есть", - отметил он.

В то время как Зеленский отвечал на вопросы журналистов, Трамп написал итоговый пост в Truth Social. В частности, американский лидер назвал встречу интересной. Трамп сообщил, что сказал Зеленскому, как до этого Путину, что пора завершить войну.

"Им нужно остаться там, где они есть. Пусть оба объявят о победе, а история рассудит", - написал он.

Журналисты же спросили Зеленского, что он думает о таком предложении Трампа. "Я думаю, нам нужно остановиться там, где мы есть. И президент Трамп прав в этом. Остановиться, где мы есть, и начать говорить", - ответил он.