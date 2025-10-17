ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Встреча Трампа и Путина будет двусторонней, Зеленский будет на связи

Вашингтон, Пятница 17 октября 2025 20:55
UA EN RU
Встреча Трампа и Путина будет двусторонней, Зеленский будет на связи Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский будет на связи во время встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи в Вашингтоне.

"Встреча в Венгрии, скорее всего, будет двойной. Мы свяжемся с Зеленским", - сказал он.

Трамп также сказал, что обсудит с Зеленским свой вчерашний телефонный разговор с Путиным, во время которого они договорились о встрече в Будапеште.

Трамп после двухчасовой беседы с Путиным объявил, что они встретятся в Будапеште в ближайшие недели, хотя точная дата пока не установлена.

У Путина также подтвердили возможность проведения саммита с президентом США в Будапеште.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Венгрия готова к саммиту.

При этом европейские лидеры ищут способы повлиять на Трампа накануне саммита с Путиным, опасаясь, что позиция президента США может подорвать единство Запада в поддержке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.

Трамп заявил, что ему в сотрудничестве с Украиной удастся склонить российского Путина к завершению войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Дональд Трамп Встреча Зеленского и Трампа
Новости
ЕС предложил покупать оружие для Украины за счет активов РФ, - СМИ
ЕС предложил покупать оружие для Украины за счет активов РФ, - СМИ
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит