Зеленский об "обмене территориями": это будет сложный этап переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "обмена территорий" чувствительный и будет сложным этапом переговорного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции главы государства.

"Этот вопрос территорий чувствительный. И вы увидите, что это будет сложный этап переговорного процесса. Но я уверен, что переговоры будут", - резюмировал глава государства.

Зеленский отметил, что Украина понимает предложение россиян об "обмене территориями". В то же время президент не уверен, что российская сторона изменила позицию, поскольку не было встреч, чтобы понять это.

Встреча с Трампом и другие заявления Зеленского

Напомним, в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Их встреча длилась более двух часов.

Позже, как глава государства покинул Белый дом, он провел телефонный разговор с европейскими лидерами, а после дал пресс-конференцию журналистам.

В ходе общения с прессой Зеленский заявил, что самым сложным вопросом в контексте переговоров являются территории. Также он отметил, что Украина не может ничего согласовывать с РФ без прекращения огня.

"Наша позиция - сначала прекращение огня, чтобы мы могли поговорить и понять позиции. Я думаю, Трамп это понимает. Поскольку самый сложный вопрос все равно будет касаться территорий", - сказал Зеленский.

Отметим, что Россия уже несколько раз отвергала возможность прекращения огня с Украиной без дополнительных условий. При этом Киев неоднократно подтверждал готовность к безусловному и всеобъемлющему перемирию, чтобы начать реальные переговоры о мире.