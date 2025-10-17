ua en ru
США не хотят эскалации: Зеленский после встречи с Трампом не будет говорить о "Томагавках"

Украина, Пятница 17 октября 2025 23:53
США не хотят эскалации: Зеленский после встречи с Трампом не будет говорить о "Томагавках" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсуждали вопрос дальнобойного оружия. Но публично об этом говорить не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

"Мы говорили о дальнобойном оружии, но мы решили, что мы не будем говорить об этом. США не хотят эскалации, поэтому мы решили, что обойдемся без ответов на это", - сказал президент.

Зеленский подтвердил, что вопрос "Томагавков" обсуждался.

"Трамп должен понимать, что Томагавки нам тоже нужны. Никто не отменял эту тему для переговоров. Мы должны поработать над этим. Я не могу поделиться деталями, можете задать эти вопросы американской стороне", - добавил он.

Зеленский также сказал, что обсудил с Трампом вопрос ПВО. Позитивный сигнал заключается в том, что мы будем работать, сообщил он.

Встреча в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.

На брифинге Зеленский предложил Трампу "тысячи дронов" в обмен на ракеты "Томагавк".

После этого состоялась двустороння встреча Зеленского с Трампом.

Зеленский находился в Белом доме примерно два с половиной часа - значительно дольше, чем планировалось.

Накануне Трамп сделал неоднозначное заявление о дальнобойных ракетах "Томагавк". Он сообщил, что у Соединенных Штатов много этих ракет, однако они нужны самой стране.

