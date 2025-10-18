Остановиться там, где сейчас: Зеленский поддержал слова Трампа о войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова лидера США Дональда Трампа о необходимости остановить войну, подчеркнув, что готов к любым форматам, которые могут приблизить мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

"Ради наших стран и при таких обстоятельствах, где мы сейчас находимся, я думаю, мы должны остановиться там, где сейчас находимся, и Трамп прав - важно это остановить, а потом начать разговор", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что после остановки боевых действий нужно переходить к переговорам между различными группами и лидерами для наработки долговременного мира.

"Я согласен с Трампом, что обе стороны должны остановиться, но вопрос в Путине (российский диктатор Владимир Путин - ред). Не мы начинали эту войну", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что "готов к любым форматам, которые могут приблизить Украину к миру".