Главная » Новости » Политика

Трамп отреагировал на мечты Москвы о тоннеле между США и Россией

Вашингтон, Пятница 17 октября 2025 21:34
UA EN RU
Трамп отреагировал на мечты Москвы о тоннеле между США и Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает идею о возведении тоннеля между американской и российской территориями "интересной".

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Тоннель из России в Аляску. Я только что узнал об этом. Интересная идея. Нужно будет обдумать. Раньше я об этом не слышал", - отметил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

Он добавил, что на Аляске недавно построили хорошую дорогу, которая даст доступ к множеству полезных ископаемых.

"И у нас есть доля в этом проекте, неплохая доля собственности, потому что именно мы сделали его возможным", - уточнил президент США.

Позже он спросил президента Украины, что он думает о такой инициативе Москвы.

"Я не доволен ею", - коротко ответил Зеленский.

Тоннель между Россией и США

Напомним, ранее спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев предложил возвести так называемый "тоннель Путина-Трампа", который должен соединить США и Россию через Берингов пролив.

Дмитриев заверял, что такой тоннель якобы можно построить за 8 лет, потратив на него 8 млрд долларов, если использовать технологии компании Илона Маска The Boring Company.

По его словам, такой проект якобы "открывает путь для совместной разработки ресурсов".

Спецпредставитель Путина добавил, что таким образом США и Россия могут "впервые соединить континенты".

