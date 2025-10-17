Трамп отреагировал на мечты Москвы о тоннеле между США и Россией
Президент США Дональд Трамп считает идею о возведении тоннеля между американской и российской территориями "интересной".
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Тоннель из России в Аляску. Я только что узнал об этом. Интересная идея. Нужно будет обдумать. Раньше я об этом не слышал", - отметил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.
Он добавил, что на Аляске недавно построили хорошую дорогу, которая даст доступ к множеству полезных ископаемых.
"И у нас есть доля в этом проекте, неплохая доля собственности, потому что именно мы сделали его возможным", - уточнил президент США.
Позже он спросил президента Украины, что он думает о такой инициативе Москвы.
"Я не доволен ею", - коротко ответил Зеленский.
Тоннель между Россией и США
Напомним, ранее спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев предложил возвести так называемый "тоннель Путина-Трампа", который должен соединить США и Россию через Берингов пролив.
Дмитриев заверял, что такой тоннель якобы можно построить за 8 лет, потратив на него 8 млрд долларов, если использовать технологии компании Илона Маска The Boring Company.
По его словам, такой проект якобы "открывает путь для совместной разработки ресурсов".
Спецпредставитель Путина добавил, что таким образом США и Россия могут "впервые соединить континенты".