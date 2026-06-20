"Радует Путина и шокирует союзников": Туск отреагировал на лишение Зеленского награды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Туска в социальной сети X.

Глава польского правительства подчеркнул, что любое публичное противостояние между Варшавой и Киевом является деструктивным в нынешних геополитических условиях и играет исключительно на руку стране-агрессору.

Туск призвал обоих президентов к благоразумию и прекращению раздувания дипломатического скандала:

"Задача президентов Зеленского и Навроцкого - сдерживать эмоции, а не усиливать напряженность. Линия фронта проходит в другом месте", - заявил премьер-министр Польши.

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял официальное решение о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла после консультаций с Капитулой ордена.

Польский лидер объяснил этот шаг согласием украинского президента на присвоение одной из частей ВСУ названия "Героев УПА", что, по его словам, подрывает доверие и является неприемлемым, поскольку Варшава оказала беспрецедентную военную помощь.

Читайте также: Навроцкий назвал вступление Украины в ЕС угрозой для польских фермеров

Навроцкий подчеркнул, что это решение не направлено против украинского народа, а Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. В Офисе президента Украины заявили, что пока не комментируют решение польского коллеги.