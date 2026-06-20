ua en ru
Сб, 20 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Радует Путина и шокирует союзников": Туск отреагировал на лишение Зеленского награды

00:03 20.06.2026 Сб
2 мин
Дональд Туск призвал лидеров сдержать эмоции
aimg Екатерина Коваль
"Радует Путина и шокирует союзников": Туск отреагировал на лишение Зеленского награды Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Премьер-министр Польши Дональд Туск критически отреагировал на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши - ордена Белого Орла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Туска в социальной сети X.

Глава польского правительства подчеркнул, что любое публичное противостояние между Варшавой и Киевом является деструктивным в нынешних геополитических условиях и играет исключительно на руку стране-агрессору.

Туск призвал обоих президентов к благоразумию и прекращению раздувания дипломатического скандала:

"Задача президентов Зеленского и Навроцкого - сдерживать эмоции, а не усиливать напряженность. Линия фронта проходит в другом месте", - заявил премьер-министр Польши.

&quot;Радует Путина и шокирует союзников&quot;: Туск отреагировал на лишение Зеленского наградыНапомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял официальное решение о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла после консультаций с Капитулой ордена.

Польский лидер объяснил этот шаг согласием украинского президента на присвоение одной из частей ВСУ названия "Героев УПА", что, по его словам, подрывает доверие и является неприемлемым, поскольку Варшава оказала беспрецедентную военную помощь.

Читайте также: Навроцкий назвал вступление Украины в ЕС угрозой для польских фермеров

Навроцкий подчеркнул, что это решение не направлено против украинского народа, а Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. В Офисе президента Украины заявили, что пока не комментируют решение польского коллеги.

Обострение дипломатических отношений между странами произошло 26 мая после указа Зеленского о присвоении Отдельному центру спецопераций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА".

В ответ Навроцкий заявил о возможности лишить Зеленского награды, которую тот получил от Анджея Дуды в апреле 2023 года. В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил против такой инициативы, напомнив, что этим орденом до сих пор награжден бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Кроме того, кавалерами польского Ордена Белого Орла до сих пор остаются российская императрица Екатерина II и фашистский лидер Италии Бенито Муссолини.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Дональд Туск Украина Польша Кароль Навроцкий
Новости
У Лукашенко есть неделя: Зеленский выдвинул жесткий ультиматум Беларуси
У Лукашенко есть неделя: Зеленский выдвинул жесткий ультиматум Беларуси
Аналитика
Палатки в метро и ночлег в подвалах. Безопасны ли укрытия во время тревог
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Палатки в метро и ночлег в подвалах. Безопасны ли укрытия во время тревог