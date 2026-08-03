Россияне ударили по Днепру, горят склады с продуктами

В понедельник, 3 августа, российские оккупанты ударили по Днепру. В результате обстрела загорелись склады с продуктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

"Враг атаковал Днепр. Загорелись склады с продуктами питания", - рассказал он.

Ганжа отметил, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших в результате вражеской атаки.

Напомним, 30 июля российские кафиры в пятый раз ударили по терминалу "Новой почты" в Днепровском районе Днепра. Благодаря протоколам безопасности компании обошлось без пострадавших.

Кроме того, в тот день враг ударил по административному зданию предприятия пищевой промышленности.

Отметим, в ночь на 27 июля российские войска совершили массированную атаку дронами по Днепру. Из-за попадания на территории одного из частных домовладений возник пожар. Кроме того, взрывная волна повредила окна многоэтажных домов, легковые автомобили и помещения магазина.

В тот же день силы противовоздушной обороны Украины сбили 15 российских беспилотников над разными районами Днепропетровской области.