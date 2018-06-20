Тимошенко заявила, що якщо виграє, відразу проведе референдум з питання прийняття нової Конституції

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що балотуватиметься у президенти у 2019 році. Про це вона заявила під час відеоконференції на Facebook.

"Я буду балотуватися на посаду президента України. Для мене президентська посада - це не Playstation, а реальні зміни, яких чекає країна", - заявила вона.

Наживо. Відповіді на 10 найважливіших запитань щодо "Нового курсу України" від користувачів Facebook Опубліковано Юлією Тимошенко 20 червня 2018 р.

За словами Тимошенко, якщо вона виграє на президентських виборах, то відразу проведе референдум з питання прийняття нової Конституції України.

Крім того, Тимошенко заявила про важливість проведення референдумів за народною ініціативою, які зможуть достроково усувати діючу владу з посад.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що не балотуватиметься в президенти України.