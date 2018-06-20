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Тимошенко заявила, що балотуватиметься у президенти

НовиниПолітика    20.06.2018 - 15:58
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Тимошенко заявила, що якщо виграє, відразу проведе референдум з питання прийняття нової Конституції

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що балотуватиметься у президенти у 2019 році. Про це вона заявила під час відеоконференції на Facebook.

"Я буду балотуватися на посаду президента України. Для мене президентська посада - це не Playstation, а реальні зміни, яких чекає країна", - заявила вона.

 

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Опубліковано Юлією Тимошенко 20 червня 2018 р.

За словами Тимошенко, якщо вона виграє на президентських виборах, то відразу проведе референдум з питання прийняття нової Конституції України.

Крім того, Тимошенко заявила про важливість проведення референдумів за народною ініціативою, які зможуть достроково усувати діючу владу з посад.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що не балотуватиметься в президенти України.

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Теги публікації: Тимошенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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