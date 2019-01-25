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ЦВК зареєструвала Тимошенко кандидатом у президенти

Новини » Вибори 2019    25.01.2019 - 15:49
ЦВК зареєструвала Тимошенко кандидатом у президенти
Фото: Юлія Тимошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення комісія прийняла на засіданні ЦВК у п'ятницю

Центральна виборча комісія зареєструвала лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко кандидатом у президенти на виборах-2019. Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК 25 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, уповноважений представник кандидата Тимошенко народний депутат Сергій Власенко у свою чергу звернувся до ЦВК з проханням особисто видати лідеру "Батьківщини" посвідчення кандидата на наступному черговому засіданні Центрвиборчкому.

"16 голосів "за", одноголосно", - заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Нагадаємо, 23 січня Тимошенко разом з командою подала в Центральну виборчу комісію (ЦВК) документи для реєстрації кандидатом на пост президента.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 січня політична партія "Батьківщина" вирішила висунути свого лідера Юлію Тимошенко кандидатом в президенти України на виборах, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Раніше агентство писало, що в 2019 році Україну очікує великий цикл виборів. Згідно з прогнозами експертів, президентська кампанія не обмежиться одним туром виборів, і, значить, завершиться у кінці квітня, плавно перейшовши в кампанію парламентських виборів, які заплановані на 27 жовтня.

Додамо, президентська кампанія в Україні офіційно стартувала в кінці грудня 2018 року. Центральна виборча комісія 31 грудня оголосила про початок виборчого процесу, і вже з цього дня кандидати можуть висуватися на президентський пост.

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