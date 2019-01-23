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Тимошенко подала документи до ЦВК

Новини » Вибори 2019    23.01.2019 - 11:08
Тимошенко подала документи до ЦВК
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

За словами Тимошенко, план реалізації Нового курсу готовий

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко разом з командою подала до Центральної виборчої комісії (ЦВК) документи для реєстрації кандидатом на пост президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

За словами Тимошенко, вже готовий календарний план реалізації Нового курсу – розробленої кращими фахівцями стратегії відродження країни, яку буде втілено без зволікань.

"З першого дня будуть здійснюватися ті необхідні дії, які десятиліттями чекає Україна. Я точно знаю, що наш намічений план принесе бажаний результат. Я в це вірю і дуже вірю в Україну", – заявила Тимошенко.

Голова партії нагадала, що впродовж кількох останніх років особисто збирала "інтелектуальних, талановитих, сильних, патріотичних людей, науковців, представників громадянського суспільства, правознавців, візіонерів – для того, щоб мати можливість створити правильний шлях і правильний курс України".

"Це унікальний інтелектуальний продукт, який розробили самі українці. Це план, який покроково накреслив шлях до перемоги" , – запевнила Тимошенко.

Вона звернулася до українців із закликом не згаяти шансу, який зараз дається нашій державі.

"В України час від часу виникає шанс – покінчити з хаосом і корупцією, піднятися з руїн. Такі шанси людям дають на революціях і на президентських виборах. Зараз знову такі можливості відкриваються і від кожної людини в країні залежить, чи цей шанс буде цього разу реалізований позитивно", – підсумувала Тимошенко.

Нагадаємо, 22 січня партія "Батьківщина" вирішила висунути Тимошенко кандидатом у президенти України на виборах, які відбудуться 31 березня 2019 року.

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