Тимошенко висунули кандидатом в президенти

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" висунула Тимошенко кандидатом в президенти

Політична партія "Батьківщина" вирішила висунути свого лідера Юлію Тимошенко кандидатом у президенти України на виборах, які відбудуться 31 березня 2019 року. Відповідне рішення було прийняте сьогодні, 22 січня, в ході урочистого з'їзду Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, рішення про висунення Тимошенко кандидатом на пост президента України учасники форуму підтримали одноголосно.

Форум Єднання. Урочистий з’їзд ВО «Батьківщина» у день 100-річчя української Соборності. Опубліковано Юлією Тимошенко Вівторок, 22 січня 2019 р.

Нагадаємо, сьогоднішній форум Тимошенко відкрив Почесний патріарх Православної церкви України Філарет. В ході виступу Філарет закликав "Батьківщину" сприяти єднанню народу.

"... щоб ми були вільними. Тому що краще віддати життя, ніж бути в будь-якому ярмі. Я хочу, щоб ми помолилися Господу, щоб він благословив ваш з'їзд", - сказав він.

Як писало РБК-Україна, у 2019 році Україну очікує великий цикл виборів. Згідно з прогнозами експертів, президентська кампанія не обмежиться одним туром виборів, і, значить, завершиться наприкінці квітня, плавно перейшовши в кампанію парламентських виборів, які заплановані на 27 жовтня.

Як відомо, президентська кампанія в Україні офіційно стартувала в кінці грудня 2018. Центральна виборча комісія 31 грудня оголосила про початок виборчого процесу, і вже з цього дня кандидати можуть висуватися на президентський пост.

На думку політологів, за три місяці до президентських і за десять до парламентських виборів соціологія електоральних симпатій може формувати лише попередню картину.

Відповідно до результатів опитування Центру "Социс", проведеного з 8 по 18 грудня, до другого туру виборів президента, якби вони відбувалися найближчої у той час неділі, вийшли Юлія Тимошенко та Петро Порошенко.

Згідно з даними дослідження, лідер "Батьківщини" набрала би 14,4% від тих, хто піде на вибори, а чинний глава держави - 10,8%. На третій позиції - шоумен Володимир Зеленський з результатом 9,4%.

Нагадаємо, станом на 21 січня, документи про реєстрацію кандидатами на виборах президента України 31 березня 2019 року подали до Центральної виборчої комісії 22 особи. При цьому зареєстровані кандидатами 12 осіб.