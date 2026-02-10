Доставили ли ядерное оружие в Беларусь: ответ Тихановской

Пока нет доказательств того, что ядерное оружие уже находится на территории Беларуси. В то же время оно постоянно используется режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко как инструмент давления и запугивания.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Ядерный шантаж и гибридная война

"Мы не имеем доказательств, что это оружие уже есть в Беларуси, но оно всегда есть в регионе. Они провоцируют и хотят казаться сильнее. Они хотят, чтобы Европа уделяла больше внимания собственной безопасности, а не, например, помощи Украине", - рассказала собеседница.

По ее словам, подобные заявления и действия Минска являются частью гибридной войны, которую режим Лукашенко ведет вместе с Россией.

Тихановская отметила, что белорусские власти пытаются создать иллюзию угрозы, чтобы повлиять на позицию Запада по поддержке Украины.

"Это также гибридная атака и гибридная война, и Лукашенко является соучастником", - добавила Тихановская.

Роль Лукашенко в войне против Украины

Оппозиционерка также подчеркнула, что все возможные шаги в ущерб Украине со стороны Лукашенко уже были сделаны и могут продолжаться в дальнейшем.

"Поэтому, если кто-то говорит, что Лукашенко не виноват или что он не может быть настолько плохим, поверьте мне, все плохое, что Лукашенко мог сделать Украине, он уже сделал и будет продолжать делать", - сказала собеседница.

Тихановская также отметила, что отсутствие прямого вторжения белорусских войск в Украину не является заслугой Александра Лукашенко.

По ее словам, это стало возможным "благодаря белорусской общественности, которая категорически осуждает эту войну".

Угроза для Украины и Европы

Кроме этого, оппозиционерка обратила внимание, что минский режим продолжает гибридную атаку против Польши, Литвы и Латвии (речь идет о принудительной посадке самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту в 2021 году, - ред. Она отметила, что "это только начало".

"Пока Лукашенко служит России, не будет безопасности в Украине и для наших западных друзей", - резюмировала Тихановская.