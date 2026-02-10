Доставили ли ядерное оружие в Беларусь: ответ Тихановской
Пока нет доказательств того, что ядерное оружие уже находится на территории Беларуси. В то же время оно постоянно используется режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко как инструмент давления и запугивания.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Ядерный шантаж и гибридная война
"Мы не имеем доказательств, что это оружие уже есть в Беларуси, но оно всегда есть в регионе. Они провоцируют и хотят казаться сильнее. Они хотят, чтобы Европа уделяла больше внимания собственной безопасности, а не, например, помощи Украине", - рассказала собеседница.
По ее словам, подобные заявления и действия Минска являются частью гибридной войны, которую режим Лукашенко ведет вместе с Россией.
Тихановская отметила, что белорусские власти пытаются создать иллюзию угрозы, чтобы повлиять на позицию Запада по поддержке Украины.
"Это также гибридная атака и гибридная война, и Лукашенко является соучастником", - добавила Тихановская.
Роль Лукашенко в войне против Украины
Оппозиционерка также подчеркнула, что все возможные шаги в ущерб Украине со стороны Лукашенко уже были сделаны и могут продолжаться в дальнейшем.
"Поэтому, если кто-то говорит, что Лукашенко не виноват или что он не может быть настолько плохим, поверьте мне, все плохое, что Лукашенко мог сделать Украине, он уже сделал и будет продолжать делать", - сказала собеседница.
Тихановская также отметила, что отсутствие прямого вторжения белорусских войск в Украину не является заслугой Александра Лукашенко.
По ее словам, это стало возможным "благодаря белорусской общественности, которая категорически осуждает эту войну".
Угроза для Украины и Европы
Кроме этого, оппозиционерка обратила внимание, что минский режим продолжает гибридную атаку против Польши, Литвы и Латвии (речь идет о принудительной посадке самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту в 2021 году, - ред. Она отметила, что "это только начало".
"Пока Лукашенко служит России, не будет безопасности в Украине и для наших западных друзей", - резюмировала Тихановская.
Что известно о размещении "Орешника" в Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно делал публичные заявления относительно российского ракетного комплекса "Орешник".
В марте 2025 года он утверждал, что белорусские предприятия якобы изготавливают пусковые установки для " Орешника".
В декабре 2025 года Лукашенко заявил, что рассчитывает разместить на территории Беларуси около десяти таких комплексов.
17 декабря российский диктатор Владимир Путин сообщил, что "Орешник" должны поставить на боевое дежурство до конца 2025 года.
Уже 18 декабря Лукашенко заявил, что комплекс с 17 декабря находится на территории Беларуси и "заступает на боевое дежурство".
На следующий день, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона владеет информацией о возможных местах размещения "Орешника" в Беларуси и передает эти данные международным партнерам.