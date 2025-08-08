Tesla Cybertruck протестируют самым неожиданным способом

Илон Маск не раз называл Tesla Cybertruck "бронетранспортером из будущего" благодаря кузову из нержавеющей стали и "пуленепробиваемым" стеклам. Теперь этим заявлениям предстоит пройти проверку на прочность - и проведет ее не кто иной, как ВВС США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Военные планируют закупить два Tesla Cybertruck для тренировок

Как сообщает издание The War Zone, военные планируют закупить два Cybertruck для "тренировочных мероприятий с поражением целей в ходе летных испытаний". В документах отмечается, что противники США в будущем могут использовать Cybertruck в военных целях, и армия хочет проверить, сможет ли уничтожить такой автомобиль.

"В условиях боевых действий противник может перейти на использование Tesla Cybertruck, так как при серьёзных ударах они получают меньше повреждений, чем ожидалось. Тесты должны максимально приближаться к реальным сценариям", - говорится в материалах ВВС.

Заказ на Cybertruck стал частью партии из 33 автомобилей - от седанов и пикапов до грузовиков и фургонов, которые планируют использовать для испытаний на полигоне White Sands Missile Range в Нью-Мексико.

При этом Cybertruck оказался единственной моделью, упомянутой в документах, что говорит о серьезных опасениях военных насчет его возможного применения в качестве техники противника.

Среди особенностей Cybertruck в документах выделяют "нержавеющий экзоскелет" и 48-вольтовую электрическую архитектуру.

Маск ранее сам намекал на военный потенциал Cybertruck. В 2019 году он говорил о нем на мероприятии Air Force Space Pitch Day в Сан-Франциско.

Cybertruck оказался единственной моделью, упомянутой в документах (фото: Thew Verge)

А в начале этого года Госдепартамент США включил в прогноз закупок на 2025 год бронемобили Tesla на сумму 400 млн долларов. Многие восприняли это как заказ именно на Cybertruck - якобы для использования в качестве бронированных машин для дипломатов.

Однако ажиотаж вокруг пикапа заметно спал. Вместо прогнозируемых Маском 500 тыс. машин в год Tesla в прошлом году продала менее 50 тыс. Cybertruck. На фоне кризиса бренда и падения спроса перспективы модели выглядят все более туманными.

Тем не менее, если ВВС доведут сделку до конца, в актив Tesla добавятся еще два пикапа. А если испытания покажут, что Cybertruck эффектно взрывается, у него может появиться будущее уже в роли военной мишени. Возможно, ВМС США даже проверят заявленную "амфибийность" пикапа, прежде чем пустить по нему пару торпед.