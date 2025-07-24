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Ресторан будущего: Tesla открыла уникальный ресторан с зарядками и кинотеатром

Четверг 24 июля 2025 21:10
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Ресторан будущего: Tesla открыла уникальный ресторан с зарядками и кинотеатром Как выглядит первый футуристический ресторан Tesla (фото: tesla.com)
Автор: Анна Шиканова

Хорошая новость для водителей электрокаров и ценителей инноваций - Tesla сделала очередной прорыв, официально открыв свой первый в мире ресторан и автокинотеатр. Это не просто зарядная станция, а настоящий ретро-футуристический комплекс, который совершенно по-новому подает посетителям обычный придорожный пит-стоп.

Что это за ресторан, где он находится и какие у него есть "фишки", рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Tesla в сети Х.

80 зарядных станций и мегаэкраны

Новый ресторан расположен вдоль легендарной трассы 66 и называется Tesla Diner.

На территории находится 80 киосков для зарядных станций V4 Supercharger, что делает его крупнейшей городской зарядной станцией Supercharger в мире, обеспечивая быструю и эффективную зарядку для десятков электромобилей одновременно.

Также в ресторане есть два огромных 20-метровых светодиодных мегаэкрана, которые превращают зарядную площадку в настоящий автокинотеатр, предлагая развлечения во время ожидания.

Для посетителей есть специальные солнечные навесы, которые не только затеняют зарядную площадку, но и способствуют ежегодному сокращению выбросов CO₂ примерно на 12 миллионов килограммов, подчеркивая приверженность Tesla к экологичности.

Ресторан будущего: Tesla открыла уникальный ресторан с зарядками и кинотеатром

Ресторан Tesla в Голливуде (фото: tesla.com)

Ретро-футуристический дизайн и инновационный сервис

Дизайн здания площадью 9300 квадратных футов (около 864 м²), разработанный компанией Stantec, поражает своей ретро-футуристической эстетикой.

Вдохновленный американским стилем середины века, он сочетает изогнутые металлические поверхности, неоновые акценты и просторные стеклянные панели, создавая стилизованное видение будущего.

"Фишки" ресторана Тесла

Сам ресторан работает круглосуточно и предлагает:

  • Более 250 мест для посетителей
  • Террасу на крыше Skypad с невероятным видом на город, идеально подходящую для вечерних посиделок
  • Посетители могут делать заказ через сенсорный экран автомобиля Tesla, то есть не выходя из авто, а официант доставит ее прямо к вашему окну!
  • Меню от шеф-повара Эрика Гринспена - классические блюда закусочной с "изюминкой Tesla": сочные бургеры, хот-доги, курица и вафли, а также молочные коктейли ручной работы, которые подаются в оригинальной упаковке, вдохновленной Cybertruck.

Что еще предлагают клиентам

Эксклюзивные товары

Здесь можно приобрести фигурку Tesla Bot, одежду в стиле закусочной и брендированные сладости.

Экологичность

Благодаря солнечным навесам и инновационным решениям, Tesla Diner становится примером сочетания комфорта и заботы об окружающей среде.

Адрес: Tesla Diner, 7001 Santa Monica Blvd, Западный Голливуд, Калифорния 90038, США.

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