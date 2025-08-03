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Кто на самом деле основал Tesla: история, которую переписал Илон Маск

Воскресенье 03 августа 2025 22:20
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Кто на самом деле основал Tesla: история, которую переписал Илон Маск Настоящие основатели Tesla и как их вытеснил Маск (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Сегодня имя Илона Маска прочно ассоциируется с Tesla - ведущим производителем электромобилей в мире. Однако мало кто знает, что он не был в числе ее основателей.

О том, кто на самом деле основал Tesla, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на издание The Economic Times.

Настоящими создателями компании считаются инженеры Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг, которые запустили Tesla Motors в 2003 году. Маск присоединился позже - как инвестор, но в итоге переписал историю компании так, что теперь считается ее идейным вдохновителем.

Как все начиналось

Эберхард и Тарпеннинг создали Tesla с четкой целью: построить электромобиль, который по характеристикам не уступал бы традиционным авто. Они имели рабочую бизнес-модель и технологическую базу.

Маск появился в феврале 2004 года, вложив 6,5 млн долларов и став председателем совета директоров. Он уже был известен как сооснователь PayPal, имел ресурсы и амбиции. Но главного ему не хватало - статуса визионера Tesla.

Борьба за образ "основателя"

Вначале внимание СМИ было сосредоточено на Эберхарде. Он даже снялся в рекламе BlackBerry в образе нового Стива Джобса. Маск был недоволен тем, что его роль не признается. В утекших в сеть письмах он открыто выражал возмущение тем, что не воспринимается как лидер Tesla.

Вскоре он публикует знаковый блог-пост - "Top Secret Tesla Master Plan", в котором прописывает стратегию развития компании, приписывая себе ее авторство, хотя большая часть этих планов уже существовала.

Кто на самом деле основал Tesla: история, которую переписал Илон МаскСоучредители Tesla Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг (фото: The Economic Times)

Вытеснение Эберхарда

С ростом Tesla усилились и внутренние конфликты. Маск требовал все больше контроля и, по сути, добился смещения Эберхарда с поста CEO в 2007 году. Формально - по причине неудовлетворительной работы. На деле - борьба за власть.

Эберхард позже подал на Маска в суд за диффамацию, обвинив его в попытке "стереть" его из истории компании. Судебное разбирательство завершилось мировым соглашением - по его итогам Маск получил юридическое право называться одним из "сооснователей" Tesla.

Как Маск закрепил за собой статус создателя Tesla

Получив этот статус, Маск начал активно продвигать нужный ему имидж. В интервью, презентациях и официальных материалах Tesla он выступал как лицо компании. Со временем именно его стали воспринимать как "отца-основателя" несмотря на то, что технически он присоединился к проекту уже после его создания.

Его стратегия включала три ключевых элемента:

  • Контроль над медиа. Маск использовал прессу для формирования нужного имиджа и управления общественным восприятием
  • Юридическое признание. Благодаря мировому соглашению с Эберхардом он получил официальное право называться сооснователем.
  • Публичное присутствие. Харизма Маска, масштабные заявления и амбициозные цели сделали его синонимом бренда Tesla.

Итоги

Илон Маск не изобретал Tesla - он сделал ее своей. Благодаря целенаправленному управлению нарративом, юридическим шагам и публичной активности, Маск переписал историю стартапа, закрепив за собой статус ключевой фигуры.

Нравится это кому-то или нет, но Маск наглядно показал, что в мире технологий быть воспринимаемым как основатель - зачастую важнее, чем действительно им быть.

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Tesla Илон Маск
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