Впервые в истории: автомобиль Tesla доехал к дому клиента без водителя
Компания Tesla сделала первый шаг в новую эпоху - беспилотный автомобиль самостоятельно доехал до своего покупателя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Илона Маска в соцсети Х и Bloomberg.
Отмечается, что электромобиль Model Y без участия водителя преодолел маршрут от завода компании возле Остина (Техас) до дома покупателя.
Доставка осуществлялась "через город", включая участки автострад. В автомобиле не было пассажиров или операторов, им не управляли дистанционно. Событие стало очередным этапом в демонстрации технологического прогресса Tesla в сфере автономного вождения.
По словам главы направления искусственного интеллекта и автопилота компании Ашока Эллусвами, во время поездки электрокар достигал максимальной скорости 72 мили в час (примерно 116 км/ч).
Событие произошло на день раньше анонсированной Маском даты первой автономной доставки - 28 июня, когда ему исполняется 54 года.
Это событие стало логическим продолжением запуска сервиса роботакси, который компания начала 22 июня в ограниченном режиме для избранной группы инвесторов и инфлюенсеров в Остине. В рамках проекта клиентам предложены тестовые поездки Model Y с функцией автопилота.
Спасение от кризиса
Маск ранее сообщал о намерении компании вывести на дороги миллионы роботакси. Он считает массовое производство автономных автомобилей и человекоподобных роботов Optimus ключевым направлением для следующего этапа развития Tesla.
В компании пока не прокомментировали, планируется ли расширение автономных доставок как отдельного направления в операционной деятельности. В апреле Tesla уже демонстрировала видео с автономным перемещением автомобилей с производственной линии на логистические площадки.
На фоне слабых показателей продаж на рынках Северной Америки и Европы, Tesla также сталкивается с критикой со стороны части потребителей из-за работы Маска в администрации президента США Дональда Трампа.
Кроме того, в течение последних недель компанию покинули несколько топ-менеджеров.
Транспортная революция в США
Недавно компания Tesla продемонстрировала полностью роботизированный автомобиль без водителя. В компании анонсировали запуск сервиса роботакси в городе.
В начале июня акции Tesla серьезно упали из-за конфликта Маска с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, указанный конфликт поставил под сомнение дальнейшие космические миссии США.
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