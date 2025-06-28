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Впервые в истории: автомобиль Tesla доехал к дому клиента без водителя

Суббота 28 июня 2025 04:39
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Впервые в истории: автомобиль Tesla доехал к дому клиента без водителя Фото: компания Илона Маска открыла новую эру транспортных средств (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Компания Tesla сделала первый шаг в новую эпоху - беспилотный автомобиль самостоятельно доехал до своего покупателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Илона Маска в соцсети Х и Bloomberg.

Отмечается, что электромобиль Model Y без участия водителя преодолел маршрут от завода компании возле Остина (Техас) до дома покупателя.

Доставка осуществлялась "через город", включая участки автострад. В автомобиле не было пассажиров или операторов, им не управляли дистанционно. Событие стало очередным этапом в демонстрации технологического прогресса Tesla в сфере автономного вождения.

По словам главы направления искусственного интеллекта и автопилота компании Ашока Эллусвами, во время поездки электрокар достигал максимальной скорости 72 мили в час (примерно 116 км/ч).

Событие произошло на день раньше анонсированной Маском даты первой автономной доставки - 28 июня, когда ему исполняется 54 года.

Это событие стало логическим продолжением запуска сервиса роботакси, который компания начала 22 июня в ограниченном режиме для избранной группы инвесторов и инфлюенсеров в Остине. В рамках проекта клиентам предложены тестовые поездки Model Y с функцией автопилота.

Спасение от кризиса

Маск ранее сообщал о намерении компании вывести на дороги миллионы роботакси. Он считает массовое производство автономных автомобилей и человекоподобных роботов Optimus ключевым направлением для следующего этапа развития Tesla.

В компании пока не прокомментировали, планируется ли расширение автономных доставок как отдельного направления в операционной деятельности. В апреле Tesla уже демонстрировала видео с автономным перемещением автомобилей с производственной линии на логистические площадки.

На фоне слабых показателей продаж на рынках Северной Америки и Европы, Tesla также сталкивается с критикой со стороны части потребителей из-за работы Маска в администрации президента США Дональда Трампа.

Кроме того, в течение последних недель компанию покинули несколько топ-менеджеров.

Транспортная революция в США

Недавно компания Tesla продемонстрировала полностью роботизированный автомобиль без водителя. В компании анонсировали запуск сервиса роботакси в городе.

В начале июня акции Tesla серьезно упали из-за конфликта Маска с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, указанный конфликт поставил под сомнение дальнейшие космические миссии США.

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