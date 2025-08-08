Tesla Cybertruck протестують у найнесподіваніший спосіб

Ілон Маск неодноразово називав Tesla Cybertruck "бронетранспортером з майбутнього" завдяки кузову з нержавіючої сталі і "куленепробивним" стеклам. Тепер цим заявам належить пройти перевірку на міцність - і проведе її не хто інший, як ПС США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Військові планують закупити два Tesla Cybertruck для тренувань

Як повідомляє видання The War Zone, військові планують закупити два Cybertruck для "тренувальних заходів із ураженням цілей під час льотних випробувань". У документах зазначається, що противники США в майбутньому можуть використовувати Cybertruck у військових цілях, і армія хоче перевірити, чи зможе знищити такий автомобіль.

"В умовах бойових дій противник може перейти на використання Tesla Cybertruck, оскільки під час серйозних ударів вони отримують менше пошкоджень, ніж очікувалося. Тести повинні максимально наближатися до реальних сценаріїв", - йдеться в матеріалах ВВС.

Замовлення на Cybertruck стало частиною партії з 33 автомобілів - від седанів і пікапів до вантажівок і фургонів, які планують використовувати для випробувань на полігоні White Sands Missile Range у Нью-Мексико.

При цьому Cybertruck виявився єдиною моделлю, згаданою в документах, що свідчить про серйозні побоювання військових щодо його можливого застосування як техніки противника.

Серед особливостей Cybertruck у документах виділяють "нержавіючий екзоскелет" і 48-вольтову електричну архітектуру.

Маск раніше сам натякав на військовий потенціал Cybertruck. У 2019 році він говорив про нього на заході Air Force Space Pitch Day у Сан-Франциско.

Cybertruck виявився єдиною моделлю, згаданою в документах (фото: Thew Verge)

А на початку цього року Держдепартамент США включив до прогнозу закупівель на 2025 рік бронемобілі Tesla на суму 400 млн доларів. Багато хто сприйняв це як замовлення саме на Cybertruck - нібито для використання в якості броньованих машин для дипломатів.

Однак ажіотаж навколо пікапа помітно спав. Замість прогнозованих Маском 500 тис. машин на рік Tesla торік продала менше ніж 50 тис. Cybertruck. На тлі кризи бренду і падіння попиту перспективи моделі виглядають дедалі туманнішими.

Проте, якщо ВВС доведуть угоду до кінця, в актив Tesla додадуться ще два пікапи. А якщо випробування покажуть, що Cybertruck ефектно вибухає, у нього може з'явитися майбутнє вже в ролі військової мішені. Можливо, ВМС США навіть перевірять заявлену "амфібійність" пікапа, перш ніж пустити по ньому пару торпед.