В Тернополе уже 19 погибших и более 60 раненых после атаки РФ: среди жертв - ребенок

По данным полиции, вражеские удары привели к попаданиям в две жилые многоэтажки, что повлекло масштабные пожары и разрушения. По состоянию на 12:00 правоохранители подтвердили 16 погибших. Еще 64 человека ранены, в том числе 14 детей.

Из-за атаки также повреждены объекты промышленной и критической инфраструктуры. Масштабы разрушений уточняются.

На местах прилетов работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, криминалисты, патрульные, ГСЧС и медики. Психологи Нацполиции вместе со специалистами других служб оказывают пострадавшим необходимую психологическую помощь.

В двух наиболее пострадавших локациях развернуты оперативные штабы, куда могут обращаться пострадавшие или те, кто разыскивает родных. На месте также функционирует выездная криминалистическая лаборатория, где можно сдать образцы ДНК для идентификации погибших и пострадавших.

В то же время, начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода в эфире телемарафона сообщил, что среди погибших - один ребенок.

Обновлено в 13:10

По данным ГСЧС, количество жертв в результате удара по Тернополю возросло до 19 человек. Еще 66 человек пострадали, из них 16 детей. Чрезвычайники спасли 45 человек.

Удар по Тернополю

В ночь на 19 ноября российские войска нанесли по Тернополю комбинированный удар, применив ракеты и дроны. В результате атаки пострадали жилые дома, есть погибшие и раненые. В одном из многоэтажных домов произошел обвал, продолжается спасательная операция.

Городские власти предупредили о возможных временных перебоях в работе общественного транспорта. Ранее сообщалось, что из-за удара погибли десять человек, более тридцати получили ранения.