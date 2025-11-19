ua en ru
Удар по Тернополю: погибли 10 человек, почти 40 - ранены, среди них дети

Тернополь, Среда 19 ноября 2025 10:42
UA EN RU
Удар по Тернополю: погибли 10 человек, почти 40 - ранены, среди них дети Фото: последствия удара РФ по Тернополю (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

В Тернополе возросло количество погибших на пострадавших в результате комбинированной атаки России в ночь на 19 ноября. Среди раненых - 12 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Как отметил Клименко, сегодня под массированным ударом врага были Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

На 9 активных локациях работают около полтысячи спасателей и более сотни единиц техники.

"Тяжелее всего - в Тернополе. Критично: повреждены две жилые 9-этажки. В одной - пожар, в другой - разрушения с 3-го по 9-й этаж. По состоянию на 10:00: 10 погибших; 37 раненых, из которых 12 - дети", - сообщил министр.

Фото: последствия удара РФ по Тернополю 19 ноября (ГСЧС)

По его словам, спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир. Также есть люди под завалами.

Также, как рассказал глава МВД, в Ивано-Франковской области пострадали три человека, среди них двое детей.

Во Львовской области продолжается тушение складских помещений на нескольких локациях общей площадью более 10 тысяч кв. м. Все - гражданские объекты.

Удар по Тернополю

Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Тернополю дронами и ракетами.

В результате атаки в Тернополе повреждены жилые дома, есть погибшие и пострадавшие.

В частности, в городе разрушен многоэтажный дом. На месте продолжается спасательная операция.

Также городские власти сообщили об осложнении движения общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в результате удара по Тернополю погибли 9 человек, еще более 20 - ранены.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские оккупанты ночью и утром 19 ноября запустили по Украине 48 ракет и 470 дронов различных типов.

Позже в Воздушных силах уточнили количество ракет и дронов, которые россияне запустили по Украине.

