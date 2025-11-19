Россия могла ударить по жилому дому в Тернополе ракетой Х-101, - Игнат
В ночной массированной атаке Россия нанесла комбинированный удар по западным регионам Украины, в частности по Тернополю. По предварительным данным, там в жилой дом попала ракета Х-101.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникации командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире "КИЕВ24".
По его словам, по западу Украины была направлена масштабная атака с применением различных типов средств воздушного нападения.
"Это были ракеты Х-101, ракеты "Калибр" и одна баллистическая ракета, пущенная с северного направления. Пусков из МиГ-31К этой ночью не было", - сообщил Игнат.
Он уточнил, что самолеты МиГ-31К поднимались в воздух, выходили на пусковые рубежи, однако запусков "Кинжалов" в ночной атаке не зафиксировано. Так же не было пусков ракет с дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
Относительно ситуации в Тернополе, где взрыв разрушил жилое здание, Игнат подтвердил предварительную информацию о попадании Х-101.
"Предварительно - ракета Х-101 попала в дом. Окончательную информацию определят на месте", - отметил он.
Игнат отметил, что это не первый случай, когда российские ракеты попадают в густонаселенные районы.
"Россия не впервые бьет крылатыми и баллистическими ракетами по жилым кварталам. Такие удары - это терроризм, который нужно фиксировать и подавать в международные правовые институты", - подчеркнул представитель Воздушных сил.
Удар по Тернополю
В ночь на 19 ноября российские войска совершили комбинированный удар по Тернополю, использовав дроны и ракеты. В результате атаки пострадали жилые дома, есть погибшие и раненые. В городе обвалился один из многоэтажных домов, где сейчас идет спасательная операция.
Городские власти также предупредили о временных перебоях в работе общественного транспорта. Ранее сообщалось, что в результате удара по Тернополю погибли десять человек, еще более тридцати получили травмы.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска ночью и утром 19 ноября выпустили по Украине 48 ракет и 470 дронов различных типов.
Впоследствии Воздушные силы уточнили общее количество ракет и беспилотников, задействованных в этой массированной атаке.
Подробно о том, что сейчас известно об очередном обстреле россиян - читайте в материале РБК-Украина.