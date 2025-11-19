ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия могла ударить по жилому дому в Тернополе ракетой Х-101, - Игнат

Украина, Среда 19 ноября 2025 11:54
UA EN RU
Россия могла ударить по жилому дому в Тернополе ракетой Х-101, - Игнат Фото: последствия обстрела Тернополя (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Наталья Кава

В ночной массированной атаке Россия нанесла комбинированный удар по западным регионам Украины, в частности по Тернополю. По предварительным данным, там в жилой дом попала ракета Х-101.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникации командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире "КИЕВ24".

По его словам, по западу Украины была направлена масштабная атака с применением различных типов средств воздушного нападения.

"Это были ракеты Х-101, ракеты "Калибр" и одна баллистическая ракета, пущенная с северного направления. Пусков из МиГ-31К этой ночью не было", - сообщил Игнат.

Он уточнил, что самолеты МиГ-31К поднимались в воздух, выходили на пусковые рубежи, однако запусков "Кинжалов" в ночной атаке не зафиксировано. Так же не было пусков ракет с дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Относительно ситуации в Тернополе, где взрыв разрушил жилое здание, Игнат подтвердил предварительную информацию о попадании Х-101.

"Предварительно - ракета Х-101 попала в дом. Окончательную информацию определят на месте", - отметил он.

Игнат отметил, что это не первый случай, когда российские ракеты попадают в густонаселенные районы.

"Россия не впервые бьет крылатыми и баллистическими ракетами по жилым кварталам. Такие удары - это терроризм, который нужно фиксировать и подавать в международные правовые институты", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Удар по Тернополю

В ночь на 19 ноября российские войска совершили комбинированный удар по Тернополю, использовав дроны и ракеты. В результате атаки пострадали жилые дома, есть погибшие и раненые. В городе обвалился один из многоэтажных домов, где сейчас идет спасательная операция.

Городские власти также предупредили о временных перебоях в работе общественного транспорта. Ранее сообщалось, что в результате удара по Тернополю погибли десять человек, еще более тридцати получили травмы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска ночью и утром 19 ноября выпустили по Украине 48 ракет и 470 дронов различных типов.

Впоследствии Воздушные силы уточнили общее количество ракет и беспилотников, задействованных в этой массированной атаке.

Подробно о том, что сейчас известно об очередном обстреле россиян - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернополь Воздушные силы Украины Война в Украине Ракетная атака
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского