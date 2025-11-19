Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ

Россия осуществила комбинированную атаку по Украине в ночь на 19 ноября. Враг сначала накрыл дронами Харьков, а затем нанес массированные удары по западу страны.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает о последствиях российской атаки.

Главное:

Россия атаковала Украину более 470 дронами и 48 ракетами, под ударом - Харьков, запад страны.

Цель врага - энергетика. Из-за чего вводили аварийные отключения света. Сейчас в большинстве действуют графики. Атакованы ТЭС ДТЭК.

Харьков: 19 дронов по двум районам, 46 раненых (среди них 2 детей), повреждены дома, инфраструктура и транспорт.

Тернополь: изуродованные многоэтажки, много погибших и раненых. В городе превышение хлора в воздухе. Предварительно, в дом в Тернополе попала ракета Х-101.

Львов: дым от возгорания шин на складах, атакован энергообъект и предприятие.

Прикарпатье: взрывы в Бурштыне, удары по энергетике. 3 раненых (среди них 2 детей).

Черкасская область: сбито 10 ракет и 17 дронов, повреждены ЛЭП и дом.

Донецкая, Киевская, Николаевская, Черниговская, Днепропетровская области - также были слышны взрывы. На Днепропетровщине ранены пятеро энергетиков во время атаки дронов.

Российские войска с позднего вечера и до сегодняшнего утра терроризировали мирные города Украины. Сначала враг массированно запускал ударные дроны по Харькову, нацелившись на дома в двух районах.

Позже противник совершил масштабный комбинированный удар по Украине, направленный прежде всего на Запад, который несколько часов подряд атаковали десятки дронов.

А уже под утро агрессор дополнительно выпустил крылатые ракеты морского базирования "Калибр", а около шести утра нанес удары крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Кроме того, россияне били и "Кинжалами" с истребителей МиГ-31К.

По данным Воздушных сил, противовоздушной обороной сбито/подавлено 483 воздушные цели из 524, а именно:

442 из 476 БпЛА типа "Шахед", "Гербера" (беспилотники других типов);

34 из 40 крылатых ракет Х-101;

7 из 7 крылатых ракет "Калибр".

Под ударом - энергетика

В Минэнерго под утро заявили, что Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.

Из-за этого в ряде областей Украины, преимущественно западных, были введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Впрочем, энергетики позже перевели аварийные отключения на почасовые по всей стране. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Тернополь - разрушенная многоэтажка

Самые тяжелые разрушения в результате комбинированной атаки россиян пришлись на Тернополь. Там разрушена высотка, пожар и в другой многоэтажке. В городе поднялся дым. Известно о по меньшей мере 10 погибших и 37 пострадавших, под завалами могут быть люди.

В городе критически повреждены две жилые 9-этажки. В одной - пожар, в другой - разрушения с 3-го по 9-й этаж.

Спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир.

"Убийцы ударили по нашему городу ракетами и шахедами. Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставлю позже", - написал мэр города Сергей Надал.

Фото: в Тернополе две многоэтажки существенно повреждены в результате атаки (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Продолжается спасательная операция.

Также, по данным ОВА, в Тернополе, предварительно, после прилетов содержание хлора в воздухе превышает в 6 раз. По возможности местных жителей призывают не выходить из дома, закрыть окна.

Обновлено. Количество жертв возросло до 19, еще 66 человек пострадали, из них 16 детей.

Обновлено. По информации ГСЧС, количество погибших в результате ночного удара России по многоэтажке в Тернополе возросло до 25 человек, среди них - три ребенка. Еще 73 человека - ранены.

Львов из-за прилета окутало дымом

Густой дым над Львовом является следствием возгорания шин на складах, куда попал враг. Сейчас информации о пострадавших нет, информирует мэр Андрей Садовый.

"По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья. Впрочем, на всякий случай закройте окна", - обратился он к горожанам.

Фото: на окраине Львова горят склады с шинами (t.me/andriysadovyi)

Садовый пояснил, что пожар на границе города, сам материал трудно потушить, поэтому ликвидация продолжается.

Глава ОГА Максим Козицкий сообщил, что в самой области оккупанты атаковали боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами энергообъект, который поврежден.

Также разрушено деревообрабатывающее предприятие.

Кроме того, РФ уничтожила наше новое современное отделение "Укрпочты" во Львове, рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский.

Он отметил, что работники не пострадали. Впрочем, уничтожено около 900 посылок. "Укрпочта" запускает процесс компенсации клиентам.

Также в городе обстрелом уничтожены склады новой сети пиццерий Pizza Hot.

Фабрика полностью разбита, ее работа с завтрашнего дня будет остановлена.

Под ударом был Бурштын

Мониторинговые каналы сообщали о движении вражеских целей на Бурштын Ивано-Франковской области. В городе, где расположена Бурштынская ТЭС, раздавались взрывы.

Глава ОВА Светлана Онищук рассказала, что целью стали объекты энергетической инфраструктуры.

"По предварительным данным, в Ивано-Франковском районе пострадали три человека, среди них - двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время известно о повреждении одного домохозяйства", - добавила она.

Харьков - десятки пострадавших

На Харьковщине противник целился по железнодорожной инфраструктуре, объектам энергетики, гражданской инфраструктуре.

Тепло- и водоснабжение в Харькове уже восстановили. Есть определенные сбои в работе общественного транспорта и электроснабжении. В некоторых населенных пунктах области еще продолжаются ремонтные работы.

Кроме того, оккупанты нанесли удары дронами по двум районам Харькова. На Слободской и Основянский р-ны летели 19 ударных дронов типа "Герань-2".

Фото: в Харькове разрушен "Сильпо", изуродованы многоэтажки (t.me/synegubov)

Повреждены более 10 многоквартирных домов, гаражи, помещения предприятий, подстанция "скорой", супермаркет "Сильпо", тренажерный зал, магазин, школа, десятки автомобилей, троллейбусы и т.д.

Пострадали 46 харьковчан, среди которых двое детей с острой реакцией на стресс.

В Черкасской области сбито много дронов и ракет

В пределах Черкасской области силами ПВО было обезврежено 10 российских ракет и 17 беспилотников.

Прошло без травмированных. Однако есть последствия для инфраструктуры. Так, в Золотоношском районе в результате падения дронов горела сухая трава. Кроме того, там повреждена ЛЭП.

Фото: в селе в Черкасской области взрывной волной и обломками повреждены окна и крыши в нескольких домах (t.me/cherkaskaODA)

Черниговщина - дрон попал по энергообъекту

В Черниговской области россияне снова атаковали Семеновку. Поздно вечером ударный дрон попал в частный дом. Там как раз находились две пожилые женщины, которые не пострадали. Жилье загорелось. Пожар потушили пожарные.

Кроме того, утром вражеский беспилотник попал по энергообъекту в Черниговском районе.

Фото: в Черниговской области горел частный дом (t.me/chernigivskaODA)

Всего за минувшие сутки в регионе было 36 обстрелов.

РФ применила более 470 дронов и 48 ракет. Зеленский отреагировал

"Известно о более чем 470 ударных дронов, 48 ракет различного типа - баллистические, крылатые, - которые выпустила за эту ночь Россия по Украине", - написал глава государства.

Кроме того, стало известно, что ранен человек и в Донецкой области. Были под ударом и Киевщина, Николаевщина, Черниговщина, Днепропетровщина.

Президент заявил, что "каждая наглая атака против обычной жизни свидетельствует о том, что давление на Россию недостаточно". Но действенные санкции и помощь Украине могут это изменить.

"Первоочередная потребность - ракеты для ПВО, дополнительные системы, увеличение возможностей нашей боевой авиации и производство дронов для защиты жизни. Россия должна отвечать за содеянное, а мы должны быть сосредоточены на всем, что нас усиливает и позволяет сбивать российские ракеты, обезвреживать российские дроны и останавливать штурмы", - добавил он.