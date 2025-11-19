Россия выпустила 470 дронов и 48 ракет. Девять погибших, десятки раненых, - Зеленский

Российские оккупанты ночью и утром 19 ноября запустили по Украине 48 ракет и 470 дронов различных типов. От атак врага погибли девять гражданских, десятки людей получили ранения, есть разрушения и повреждения.

Зеленский отметил, что сейчас во многих регионах продолжаются работы по ликвидации последствий российской террористической атаки, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. В частности в Тернополе россияне били по жилым девятиэтажкам, там возникли пожары.

"К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти. По состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли. Мои соболезнования родным", - написал президент.

Зеленский добавил, что оккупанты атаковали также Харьков, где ранения получили десятки людей. Под ударом была Ивано-Франковская область, где трое раненых и Львовщина - в обоих случаях российские ракеты и дроны пытались бить по энергетике. Атаковал враг и другие регионы.

"Каждая наглая атака против обычной жизни свидетельствует о том, что давление на Россию недостаточно. Действенные санкции и помощь Украине могут это изменить. Первоочередная потребность - ракеты для ПВО, дополнительные системы, увеличение возможностей нашей боевой авиации и производство дронов для защиты жизни. Россия должна отвечать за содеянное, а мы должны быть сосредоточены на всем, что нас усиливает и позволяет сбивать российские ракеты, обезвреживать российские дроны и останавливать штурмы", - резюмировал президент Украины.