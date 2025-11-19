ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия выпустила 470 дронов и 48 ракет. Девять погибших, десятки раненых, - Зеленский

Украина, Среда 19 ноября 2025 10:09
UA EN RU
Россия выпустила 470 дронов и 48 ракет. Девять погибших, десятки раненых, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты ночью и утром 19 ноября запустили по Украине 48 ракет и 470 дронов различных типов. От атак врага погибли девять гражданских, десятки людей получили ранения, есть разрушения и повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что сейчас во многих регионах продолжаются работы по ликвидации последствий российской террористической атаки, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. В частности в Тернополе россияне били по жилым девятиэтажкам, там возникли пожары.

"К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти. По состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли. Мои соболезнования родным", - написал президент.

Зеленский добавил, что оккупанты атаковали также Харьков, где ранения получили десятки людей. Под ударом была Ивано-Франковская область, где трое раненых и Львовщина - в обоих случаях российские ракеты и дроны пытались бить по энергетике. Атаковал враг и другие регионы.

"Каждая наглая атака против обычной жизни свидетельствует о том, что давление на Россию недостаточно. Действенные санкции и помощь Украине могут это изменить. Первоочередная потребность - ракеты для ПВО, дополнительные системы, увеличение возможностей нашей боевой авиации и производство дронов для защиты жизни. Россия должна отвечать за содеянное, а мы должны быть сосредоточены на всем, что нас усиливает и позволяет сбивать российские ракеты, обезвреживать российские дроны и останавливать штурмы", - резюмировал президент Украины.

Фото: ГСЧС Украины

Напомним, что во время комбинированного ракетного удара по Украине в ночь на 19 ноября россияне атаковали Тернополь. Там повреждены и частично разрушены несколько многоэтажных домов, продолжается спасательная операция.

Также россияне атаковали энергетику на Ивано-Франковщине, есть раненые в результате российских ударов. Повреждения энергетического объекта и пожар есть и на Львовщине, где ночью также прогремели взрывы.

В Харькове после ночной российской атаки 19 ноября по состоянию на утро уже 46 человек получили ранения или травмы из-за удара россиян. Повреждены 16 многоэтажек, школа, станция скорой помощи и другие здания, разрушен супермаркет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Тернополь Львовская область Тернопольская область Ивано-Франковская область Харьков Война в Украине
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского