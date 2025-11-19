У Тернополі вже 19 загиблих та понад 60 поранених після атаки РФ: серед жертв - дитина

За даними поліції, ворожі удари призвели до влучань у дві житлові багатоповерхівки, що спричинило масштабні пожежі та руйнування. Станом на 12:00 правоохоронці підтвердили 16 загиблих. Ще 64 людини поранені, зокрема 14 дітей.

Через атаку також пошкоджені об’єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються.

На місцях прильотів працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, криміналісти, патрульні, ДСНС та медики. Психологи Нацполіції разом із фахівцями інших служб надають постраждалим необхідну психологічну допомогу.

У двох найбільш постраждалих локаціях розгорнуті оперативні штаби, куди можуть звертатися постраждалі або ті, хто розшукує рідних. На місці також функціонує виїзна криміналістична лабораторія, де можна здати зразки ДНК для ідентифікації загиблих та потерпілих.

Водночас, начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода в ефірі телемарафону повідомив, що серед загиблих - одна дитина.

Оновлено о 13:10

За даними ДСНС, кількість жертв внаслідок удару по Тернополю зросла до 19 осіб. Ще 66 людей постраждали, з них 16 дітей. Надзвичайники врятували 45 осіб.

Удар по Тернополю

У ніч на 19 листопада російські війська завдали по Тернополю комбінованого удару, застосувавши ракети та дрони. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків стався обвал, триває рятувальна операція.

Міська влада попередила про можливі тимчасові перебої у роботі громадського транспорту. Раніше повідомлялося, що через удар загинули десятеро людей, понад тридцять отримали поранення.