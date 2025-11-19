ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летело почти 50 ракет и сотни дронов: как ПВО отразила комбинированную атаку россиян

Среда 19 ноября 2025 10:28
UA EN RU
Летело почти 50 ракет и сотни дронов: как ПВО отразила комбинированную атаку россиян Фото: ПВО отразила комбинированную атаку россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью запустили по территории Украины почти 50 ракет и 476 дронов различных типов. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 19 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что в целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 524 средств воздушного нападения - 48 ракет и 476 дронов различных типов.

Силы ПВО обнаружили:

  • 476 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и др;
  • 40 крылатых ракет Х-101 (районы пусков: Вологодская, Астраханская области РФ);
  • 7 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;
  • 1 баллистическая ракета "Искандер-М".

По данным Воздушных сил, основное направление удара - Львовская, Тернопольская и Харьковская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 483 воздушные цели:

  • 442 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов;
  • 34 крылатые ракеты Х-101;
  • 7 крылатых ракет "Калибр".

Сейчас зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых на 6 локациях.

Летело почти 50 ракет и сотни дронов: как ПВО отразила комбинированную атаку россиян

Массированный обстрел Украины 19 ноября

Напомним, что во время комбинированного ракетного удара по Украине в ночь на 19 ноября россияне атаковали Тернополь. Там повреждены и частично разрушены несколько многоэтажных домов, продолжается спасательная операция.

Также россияне атаковали энергетику на Ивано-Франковщине, есть раненые в результате российских ударов. Повреждения энергетического объекта и пожар есть и на Львовщине, где ночью также прогремели взрывы.

В Харькове после ночной российской атаки 19 ноября по состоянию на утро уже 46 человек получили ранения или травмы из-за удара россиян. Повреждены 16 многоэтажек, школа, станция скорой помощи и другие здания, разрушен супермаркет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины ПВО Вторжение России в Украину Ракетный удар
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского