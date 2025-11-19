Разрушена многоэтажка, есть пострадавшие: россияне комбинированно ударили по Тернополю
В ночь на среду, 19 ноября, российская армия нанесла комбинированный удар по Тернополю. Город атаковали вражеские дроны и ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Тернополя Сергей Надал.
По данным местных СМИ в Тернополе несколько раз были слышны взрывы. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях, поскольку в регионе продолжалась воздушная тревога. Сначала Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в направлении области с севера.
Городской голова Тернополя Сергей Надал обратился к гражданам с просьбой не выходить из укрытий и не публиковать фото или видео с мест возможных попаданий.
В 07:10 Тернопольская ОВА обновила информацию и отметила, что для области сохраняется ракетная опасность. По данным Воздушных сил, ракеты были зафиксированы над югом Тернопольщины и двигались в западном направлении.
Уже через несколько минут местные сообщали о том, что над городом виднеется черный дым. Также мониторы пишут о значительных разрушениях в Тернополе.
Уже в 08:05 стало известно, что в Тернополе повреждены дома, есть пострадавшие.
"Убийцы ударили по нашему городу ракетами и шахедами. Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставлю позже", - сообщил Надал.
В то же время, председатель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что в Тернополе разрушен многоэтажный дом.
"Тернополь россияне обстреляли ракетами и дронами, разрушили многоэтажку и другую инфраструктуру", - написал он.
Обновлено в 08:20
Тернопольская ОВА сообщила, что в Тернополе есть попадания в жилые дома.
"Работают команды спасателей ГСЧС и экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В то же время городские власти сообщают об осложнении движения общественного траспорта.
"В связи с ракетной атакой на Тернополь, сейчас временно возможно осложнение движения общественного транспорта на массиве "Солнечный". Просим пассажиров обратить на это особое внимание", - пишет Надал.
Обновлено в 08:45
По данным Надала, в Тернополе продолжается спасательная операция. Известно, что в результате удара повреждены несколько домов.
Обстрел 19 ноября
Россия этой ночью осуществляет комбинированный обстрел по территории Украины. По имеющейся информации, оккупанты применили ударные дроны, гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал" и другие ракетные системы.
На фоне массированной атаки Польша подняла в воздух союзную авиацию, реагируя на удары РФ по западным областям Украины. Военные сообщили о взлете истребителей и самолета раннего радиолокационного обнаружения.
Уже известно, что этой ночью войска России осуществили массированную атаку дронами-камикадзе "Герань-2" по Харькову. В результате чего пострадали по меньшей мере 36 человек, среди них - двое детей. Также комбинированному удару подверглись Львов и Тернополь.