Главная » Новости » Война в Украине

Разрушена многоэтажка, есть пострадавшие: россияне комбинированно ударили по Тернополю

Украина, Среда 19 ноября 2025 08:10
UA EN RU
Разрушена многоэтажка, есть пострадавшие: россияне комбинированно ударили по Тернополю Иллюстративное фото: россияне комбинированно ударили по Тернополю (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

В ночь на среду, 19 ноября, российская армия нанесла комбинированный удар по Тернополю. Город атаковали вражеские дроны и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Тернополя Сергей Надал.

По данным местных СМИ в Тернополе несколько раз были слышны взрывы. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях, поскольку в регионе продолжалась воздушная тревога. Сначала Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в направлении области с севера.

Городской голова Тернополя Сергей Надал обратился к гражданам с просьбой не выходить из укрытий и не публиковать фото или видео с мест возможных попаданий.

В 07:10 Тернопольская ОВА обновила информацию и отметила, что для области сохраняется ракетная опасность. По данным Воздушных сил, ракеты были зафиксированы над югом Тернопольщины и двигались в западном направлении.

Уже через несколько минут местные сообщали о том, что над городом виднеется черный дым. Также мониторы пишут о значительных разрушениях в Тернополе.

Уже в 08:05 стало известно, что в Тернополе повреждены дома, есть пострадавшие.

"Убийцы ударили по нашему городу ракетами и шахедами. Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставлю позже", - сообщил Надал.

В то же время, председатель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что в Тернополе разрушен многоэтажный дом.

"Тернополь россияне обстреляли ракетами и дронами, разрушили многоэтажку и другую инфраструктуру", - написал он.

Обновлено в 08:20

Тернопольская ОВА сообщила, что в Тернополе есть попадания в жилые дома.

"Работают команды спасателей ГСЧС и экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В то же время городские власти сообщают об осложнении движения общественного траспорта.

"В связи с ракетной атакой на Тернополь, сейчас временно возможно осложнение движения общественного транспорта на массиве "Солнечный". Просим пассажиров обратить на это особое внимание", - пишет Надал.

Обновлено в 08:45

По данным Надала, в Тернополе продолжается спасательная операция. Известно, что в результате удара повреждены несколько домов.

Обстрел 19 ноября

Россия этой ночью осуществляет комбинированный обстрел по территории Украины. По имеющейся информации, оккупанты применили ударные дроны, гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал" и другие ракетные системы.

На фоне массированной атаки Польша подняла в воздух союзную авиацию, реагируя на удары РФ по западным областям Украины. Военные сообщили о взлете истребителей и самолета раннего радиолокационного обнаружения.

Уже известно, что этой ночью войска России осуществили массированную атаку дронами-камикадзе "Герань-2" по Харькову. В результате чего пострадали по меньшей мере 36 человек, среди них - двое детей. Также комбинированному удару подверглись Львов и Тернополь.

