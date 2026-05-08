Общество Образование Деньги Изменения Экология

Telegram возвращается в КНУ и общежития: как отменили запрет на мессенджер

13:44 08.05.2026 Пт
2 мин
Введенные ранее ограничения затронули преподавателей и студентов, но теперь ситуация изменится
aimg Ирина Костенко
Telegram в КНУ решили снова разрешить (фото иллюстративное: Getty Images)

Студенты КНУ имени Тараса Шевченко дождались возвращения Telegram в стены родного университета. Запрет на мессенджер решили снять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Студенческого парламента КНУ в Telegram.

Основное о запрете и возвращении Telegram в КНУ

В студпарламенте КНУ напомнили, что запрет на использование Telegram для сотрудников университета был введен с 11 ноября 2024 года.

"Приказом тогдашнего ректора КНУ Владимира Бугрова", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что впоследствии "эти ограничения коснулись и студентов".

"В общежитиях и учебных корпусах доступ к мессенджеру через университетскую сеть был заблокирован", - объяснили студенты.

Однако в конце апреля 2026 года стало известно, что ректора КНУ Бугрова уволили с должности.

Исполняющим обязанности ректора стал директор Учебно-научного института международных отношений Валерий Копейка (тогда как выборы нового главы КНУ запланированы на 27 мая).

"После обращения Студпарламента к новой администрации Университета вопрос (насчет Telegram, - Ред.) был пересмотрен", - рассказали украинцам вечером 7 мая.

Сообщается, что уже был "подписан приказ о снятии соответствующих ограничений".

"Благодарны, что прислушались к просьбе студенчества и оперативно решили этот вопрос", - добавили в студпарламенте КНУ.

В завершени отмечается, что "совсем скоро" - после "технических обновлений" - Telegram "возвращается в сеть КНУ".

"Пообещали - сделали", - подытожили в студпарламенте вуза.

Публикация студпарламента КНУ (скриншот: t.me/spu_knu)

Студенты поделились также соответствующим приказом - о снятии ограничения доступа к мессенджеру Telegram с локальной сети Университета и признании утратившим силу предыдущего приказа ректора КНУ.

"Снять ограничения доступа к мессенджеру Telegram во внутренней компьютерной сети Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", - говорится в документе.

Напомним, ранее заявление о блокировке Telegram в Украине сделала Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Позже о блокировке Telegram в Украине высказался и руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

