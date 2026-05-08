Telegram повертається до КНУ та гуртожитків: як скасували заборону на месенджер

Студенти КНУ імені Тараса Шевченка дочекалися повернення Telegram у стіни рідного університету. Заборону на месенджер вирішили зняти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Студентського парламенту КНУ у Telegram.
У студпарламенті КНУ нагадали, що заборону на використання Telegram для співробітників університету було запроваджено з 11 листопада 2024 року.
"Наказом тодішнього ректора КНУ Володимира Бугрова", - уточнюється у повідомленні.
Зазначається, що згодом "ці обмеження торкнулися і студентів".
"У гуртожитках та навчальних корпусах доступ до месенджера через університетську мережу був заблокований", - пояснили студенти.
Проте наприкінці квітня 2026 року стало відомо, що ректора КНУ Бугрова звільнили з посади.
Виконувачем обов'язків ректора став директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Валерій Копійка (тоді як вибори нового очільника КНУ заплановані на 27 травня).
"Після звернення Студпарламенту до нової адміністрації Університету питання (щодо Telegram, - Ред.) було переглянуто", - розповіли українцям ввечері 7 травня.
Повідомляється, що вже було "підписано наказ про зняття відповідних обмежень".
"Вдячні, що дослугались до прохання студенства та опертивно вирішили це питання", - додали у студпарламенті КНУ.
Насамкінець зазначається, що "зовсім скоро" - після "технічних оновлень" - Telegram "повертається до мережі КНУ".
"Пообіцяли - зробили", - підсумували у студпарламенті вишу.
Студенти поділились також відповідним наказом - щодо зняття обмеження доступу до месенджера Telegram з локальної мережі Університету та визнання таким, що втратив чинність, попереднього наказу ректора КНУ.
"Зняти обмеження доступу до месенджера Telegram у внутрішній комп'ютерній мережі Київського національного університету імені Тараса Шевченка", - йдеться у документі.
Нагадаємо, раніше заяву про блокування Telegram в Україні зробила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.
Згодом про блокування Telegram в Україні висловився і керівник Офісу президента України Кирило Буданов.
