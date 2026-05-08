UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Telegram повертається до КНУ та гуртожитків: як скасували заборону на месенджер

13:44 08.05.2026 Пт
2 хв
Запроваджені раніше обмеження зачепили викладачів і студентів, але тепер ситуація зміниться
aimg Ірина Костенко
Telegram у КНУ вирішили знову дозволити (фото ілюстративне: Getty Images)

Студенти КНУ імені Тараса Шевченка дочекалися повернення Telegram у стіни рідного університету. Заборону на месенджер вирішили зняти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Студентського парламенту КНУ у Telegram.

Читайте також: Блокувати чи контролювати: українці винесли свій вердикт щодо Telegram

Основне про заборону та повернення Telegram у КНУ

У студпарламенті КНУ нагадали, що заборону на використання Telegram для співробітників університету було запроваджено з 11 листопада 2024 року.

"Наказом тодішнього ректора КНУ Володимира Бугрова", - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що згодом "ці обмеження торкнулися і студентів".

"У гуртожитках та навчальних корпусах доступ до месенджера через університетську мережу був заблокований", - пояснили студенти.

Проте наприкінці квітня 2026 року стало відомо, що ректора КНУ Бугрова звільнили з посади.

Виконувачем обов'язків ректора став директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Валерій Копійка (тоді як вибори нового очільника КНУ заплановані на 27 травня).

"Після звернення Студпарламенту до нової адміністрації Університету питання (щодо Telegram, - Ред.) було переглянуто", - розповіли українцям ввечері 7 травня.

Повідомляється, що вже було "підписано наказ про зняття відповідних обмежень".

"Вдячні, що дослугались до прохання студенства та опертивно вирішили це питання", - додали у студпарламенті КНУ.

Насамкінець зазначається, що "зовсім скоро" - після "технічних оновлень" - Telegram "повертається до мережі КНУ".

"Пообіцяли - зробили", - підсумували у студпарламенті вишу.

Публікація студпарламенту КНУ (скриншот: t.me/spu_knu)

Студенти поділились також відповідним наказом - щодо зняття обмеження доступу до месенджера Telegram з локальної мережі Університету та визнання таким, що втратив чинність, попереднього наказу ректора КНУ.

"Зняти обмеження доступу до месенджера Telegram у внутрішній комп'ютерній мережі Київського національного університету імені Тараса Шевченка", - йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше заяву про блокування Telegram в Україні зробила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Згодом про блокування Telegram в Україні висловився і керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Читайте також, що змінилося для користувачів Telegram після масштабного оновлення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ІнтернетКНУTelegramПравила поведінкиСтудентиДодатокЗастосунокВишіУніверситети