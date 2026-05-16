Тайвань закликав США не припиняти продаж зброї після слів Трампа

Уряд Тайваню наполягає на тому, щоб США продовжили постачання зброї, незважаючи на те, що за словами президента Дональда Трампа, він ще не ухвалив рішення про майбутні продажі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Що передувало

Важливо пояснити, що США відповідно до закону про відносини з Тайванем зобов'язані постачати цьому острівцю зброю.

Однак у п'ятницю після зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи буде він продовжувати великий продаж зброї, що посилило невизначеність щодо підтримки Тайваню з боку США.

Що сказали на Тайвані

Після вищевказаної події прессекретарка президента Тайваню Лай Чінг-те Карен Куо заявила, що військова загроза з боку Китаю, яка зростає, є "єдиним дестабілізувальним фактором" в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема й у Тайванській протоці.

"Ба більше, військові продажі між Тайванем і США є не тільки відображенням зобов'язань США в галузі безпеки Тайваню, як це передбачено в Законі про відносини з Тайванем, а й служать взаємним стримуванням регіональних загроз", - сказала вона.

Також на Тайвані додали, що вдячні Трампу за його багаторічну і незмінну підтримку безпеки в Тайванській протоці, і Тайбей продовжує поглиблювати співпрацю зі США.

Reuters зазначає, що на цьому тлі американські законодавці як від Республіканської, так і від Демократичної партій настійно закликали адміністрацію Трампа продовжити продаж зброї.

Віце-президент Тайванського аналітичного центру Інституту політичних досліджень Го Ю-рен вважає, що Трамп може відкласти затвердження нового пакета заходів до кінця вересня, коли він запросить Сі Цзіньпіна відвідати США.

До речі, сам Трамп після зустрічі з китайським лідером натякнув журналістам, що поговорить із президентом Тайваню Лаєм про ймовірний продаж зброї: "Мені потрібно поговорити з людиною... яка керує Тайванем".

Хоч у заяві прес-секретаря президента острова не згадувалося, чи будуть Лай і Трамп розмовляти, але високопоставлений співробітник служби безпеки Тайваню сказав, що натяк з боку президента США був "абсолютно зрозумілий".

"Питання про продаж зброї буде обговорюватися з Тайванем, а не з Пекіном", - сказало джерело на умовах анонімності.

Також варто додати, що на запитання про можливість розмови заступник глави МЗС Тайваню Чень Мін Чи заявив, що острову ще належить спробувати зрозуміти "справжні наміри" Трампа.