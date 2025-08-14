"Шахтер" в меньшинстве проиграл "Панатинаикосу" в серии пенальти и вылетел из Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" провел непростое противостояние с греческим "Панатинаикосом" в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Завершал поединок в меньшинстве и потерпел поражение в серии пенальти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, ответный матч

"Шахтер" (Украина) - "Панатинаикос" (Греция) - 0:0, пенальти - 3:4 (первый матч - 0:0)

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус, Очеретько, Марлон (Назарина, 101), Бондаренко, Невертон, Элиас, Алиссон (Швед, 109).

Удаления: Очеретько (Ш), 81 (вторая желтая), Туран (Ш), 82

Первый тайм: преимущество без голов

Нулевая ничья в первой игре на выезде давала "горнякам" больше шансов. Однако цена ошибки была слишком высокой. От этого и осторожность обеих команд на протяжении всей встречи.

В течение почти всей игры "Шахтер", который перед поединком получил большие кадровые проблемы, действовал первым номером, больше и острее атаковал, но мяч никак не шел в ворота.

До перерыва возможности забить имели Элиас и Педро Энрике, очень активным в атаке, в отсутствие травмированного Кевина, был Невертон.

Второй тайм: два удаления у "Шахтера"

Во втором тайме преимущество подопечных Турана стало еще более ощутимым. Однако ни Элиас, ни Педро Энрике, ни Невертон, ни Очеретько не смогли потревожить сетку греческих ворот. Где-то не хватало точности, в других случаях великолепно действовал вратарь Дронговский.

"Пао" нечасто, но тоже огрызался контратаками. Особенно активными у греков были Пельистри, Свидерский и экс-"горняк" Тете. Однако и Ризнык демонстрировал высокий класс.

Словом, защитники обеих команд действовали более уверенно, чем атакующие звенья и это создавало патовую ситуацию.

На 81-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Очеретько. И почти сразу "красную" за несогласие с действиями арбитра перед собой увидел наставник "горняков" Арда Туран.

После этого "Панатинаикос" перешел на игру первым номером. Однако до настоящей остроты дело не доходило. А вот "Шахтер" даже в меньшинстве мог решить дело. В одной атаке сначала Невертон после удара головой попал мячом в штангу, а затем Элиас не попал в угол.

В итоге, в основное время ни одна из команд так и не смогла забить - 0:0.

Дополнительное время и серия пенальти

Удивительно, но получив численное преимущество на весь экстратайм, "Панатинаикос" не бросился сломя голову в атаку.

Да, греки доминировали на поле, но действовали слишком схематично, пытаясь переиграть "Шахтер" в позиционных атаках. "Горняки" в начале дополнительного времени играли даже острее, заставив соперника "заработать" аж три желтые карточки.

Однако чем дальше, тем сил становилось меньше. Тем более и Туран, продолжавший руководить командой с трибуны, не спешил с заменами. Первую провел аж на 101-й минуте, когда вместо Марлона вышел Назарина. А на 109-й Алиссона сменил Швед. И это было все.

В конце концов и экстратайм завершился всухую. Противостояние перешло в серию пенальти.

В этой футбольной лотерее Фортуна улыбнулась "Панатинаикосу". Резник выиграл две дуэли, но у "горняков" промахнулись Назарина, Элиас и Педро Энрике.

Что дальше

"Шахтер" вылетел из Лиги Европы, но продолжит борьбу за футбольную осень в Лиге конференций.

В плей-офф раунде "горняки" сыграют со швейцарским "Серветтом". Матчи состоятся 21 и 28 августа. Украинская команда первую игру сыграет на номинально домашней арене в Кракове.