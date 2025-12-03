Встречи Трампа и Путина не будет? Что решили на переговорах в Кремле

Американская делегация вновь провела переговоры в Москве, пытаясь продвинуть обсуждение возможных вариантов завершения войны, однако встреча не привела к конкретным договоренностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Визит американских представителей в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер 2 декабря прибыли в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

Перед поездкой они встречались во Флориде с украинской делегацией и госсекретарем Марко Рубио, где, по данным СМИ, ключевым вопросом стал территориальный аспект возможного урегулирования войны.

Переговоры в Кремле длились около пяти часов. Это уже шестой визит Уиткоффа в Россию за год. Во "Внуково" его встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Предыдущие контакты и контекст

Предыдущий визит Уиткоффа состоялся 6 августа, когда Трамп предупредил о последствиях, если Москва не прекратит войну к 8 августа.

После того визита Трамп и Путин провели встречу на Аляске, что породило ожидания дальнейших дипломатических шагов.

Итоги нынешних переговоров

По словам российских представителей, обсуждение охватило несколько вариантов плана по Украине. Отмечалось, что стороны подробно разобрали ключевые вопросы, однако единого решения не нашли.

В Кремле подчеркнули, что встреча Трампа и Путина пока не рассматривается, что свидетельствует об отсутствии прогресса в переговорах.

По словам Ушакова, Путин передал Трампу "дружеский привет" и ряд "политических сигналов", но не уточнил их содержание.

"Мы договорились, что на уровне представителей, помощников и других представителей мы продолжим контакты с американцами, в частности с этими людьми, которые были в Кремле. Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь по тому пути, по которому будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей и так далее", — отметил Ушаков.