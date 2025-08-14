ua en ru
"Полесье" прошло венгерский "Пакш" и сыграет с "Фиорентиной" за место в Лиге конференций

Пакш, Четверг 14 августа 2025 21:57
"Полесье" прошло венгерский "Пакш" и сыграет с "Фиорентиной" за место в Лиге конференций Фото: "Полесье" вышло в плей-офф раунд ЛК (ФК "Полесье")
Автор: Андрей Костенко

Житомирское "Полесье" уступило венгерскому "Пакшу" в ответном матче, но по сумме двух игр прошло в плей-офф раунд Лиги конференций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Лига конференций, 3-й круг квалификации, ответный матч

"Пакш" (Венгрия) - "Полесье" (Украина) - 2:1 (первый матч - 0:3)

Голы: Сабо, 39, Тот, 49 - Таллес, 90+6

Как прошла игра

В первом тайме венгры атаковали больше, однако житомирцы не допускали пожаров в собственной штрафной. В то же время удачно действовали на контратаках и создали даже больше опасных моментов.

Две неплохие возможности имел Филиппов. А Андриевский после передачи Гуцуляка вышел один на один с голкипером хозяев, обыграл его, но не смог попасть в ворота практически с нулевого угла.

А вот венграм под занавес тайма все же удалось конвертировать свое преимущество в забитый гол. На 39-й минуте "Пакш" выполнял угловой, гости не смогли сразу выбить и после нескольких рикошетов мяч прилетел к Сабо, который слета расстрелял ворота.

Едва началась вторая половина матча, хозяева отличились во второй раз. Тот прошел с мячом к правому углу штрафной и из-под Сарапия точно пробил в дальний угол.

2:0 - это уже стало опасно. Солидное, как казалось, преимущество "волков" после первого поединка почти растаяло.

Хозяева должны были бы идти вперед, чтобы развить успех. Однако организовать системное давление у них не получалось. "Полесье" грамотно сушило игру, больше владело мячом, но без продвижения.

У "Пакша" были возможности забить в третий раз: два момента имел Заке. Но в первом случае надежно сыграл Волынец, а во втором нападающий немного не попал в дальний угол.

В конце концов "Полесью" удалось забить один гол в ответ. Уже в компенсированное время на добивании удачно сыграл Таллес, который только что вышел на замену.

Что дальше

Одолев "Пакш", житомирцы вышли в плей-офф раунд - они всего в шаге от основного турнира ЛК. Соперник здесь, правда, более чем серьезный: шестая команда прошлого чемпионата Серии А - "Фиорентина".

Матчи украинско-итальянского противостояния состоятся 21 и 28 августа. В первой игре "Полесье" выступит номинальным хозяином.

Ранее стало известно, где сборная Украины сыграет выездной матч против Франции в отборе на ЧМ-2026.

Также читайте, на каких местах "Динамо", "Шахтер" и другие клубы Украины в обновленном рейтинге УЕФА.

