"Динамо" или "Шахтер" - кто выше: УЕФА обновил клубный рейтинг
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил рейтинг клубов. В свежей версии списка фигурируют, в частности, девять отечественных команд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
ПСЖ не попал в топ-3
Матч за Суперкубкок УЕФА между ПСЖ и "Тоттенхэмом" формально подвел черту под сезоном-2024/25. Готовясь к старту главных турниров новой кампании, европейский футбольный союз уточнил текущие позиции грандов и других команд континента.
Французский ПСЖ, который в прошлом сезоне выиграл все, кроме клубного чемпионата мира, не попал даже в тройку лучших. Дело в том, что рейтинг учитывает достижения за последние пять лет, а в течение всего этого срока были клубы более успешные, чем новый коллектив нашего Ильи Забарного.
Поэтому на первой строчке находится клуб другого украинского легионера - мадридский "Реал" Андрея Лунина - 117,5 очка. В тройку лучших также входят мюнхенская "Бавария" (108,25) и миланский "Интер" (107,25). ПСЖ в данном списке лишь шестой (94,5).
Топ-10 обновленного рейтинга УЕФА:
- "Реал" (Испания) - 117,5 очка
- "Бавария" (Германия) - 108,25
- "Интер" (Италия) - 107,25
- "Манчестер Сити" (Англия) - 102,75
- "Ливерпуль" (Англия) - 101,5
- ПСЖ (Франция) - 94,5
- "Байер" (Германия) - 85,25
- "Боруссия" Д (Германия) - 84,75
- "Барселона" (Испания) - 83,25
- "Рома" (Италия) - 80,5
"Шахтер" держится в топ-50 континентального рейтинга (фото: ФК "Шахтер")
"Шахтер", "Динамо" и другие
В обновленном списке упоминаются девять украинских клубов. В частности, уже несуществующий "Днепр-1".
Несомненным лидером здесь является донецкий "Шахтер", который продолжает удерживать позиции среди топ-50 лучших клубов континента. "Динамо" - очень сильно отстало: сейчас оно 115-е. Третью строчку среди отечественных команд занимает луганская "Заря" - 128-я в Европе.
Украинские клубы в обновленном рейтинге УЕФА:
- 50 "Шахтер" (Донецк) - 38 очков
- 115. "Динамо" (Киев) - 13,5
- 128. "Заря" (Луганск) - 12.
- 143. "Днепр-1" (Днепр) - 10,5
- 283. "Ворскла" (Полтава) - 4,5
- 315. "Александрия" - 1,5
- 316. "Кривбасс" (Кривой Рог) - 2,5
- 317. "Полесье" (Житомир) - 1,5
- 318. "Колос" (Ковалевка) - 2
Что такое клубный рейтинг и для чего он нужен
Клубный рейтинг УЕФА - это система оценки футбольных клубов, которая основывается на их результатах в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций за последние пять сезонов.
В расчет входят выступления в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Клубы получают очки за победы, ничьи, выход в следующие раунды и финальные стадии турниров.
Рейтинг используется для формирования корзин при жеребьевке, а также влияет на распределение квот для стран на участие в еврокубках.
