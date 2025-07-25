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Украина наконец-то опередила Россию: как выглядит таблица коэффициентов УЕФА сейчас

Пятница 25 июля 2025 11:33
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Украина наконец-то опередила Россию: как выглядит таблица коэффициентов УЕФА сейчас Украина поднялась в таблице коэффициентов УЕФА (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украина сделала шаг вперед в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей второго квалификационного раунда еврокубков, состоявшихся с 22 по 24 июля. Благодаря успешным выступлениям "Динамо" и "Шахтера", наша страна наконец-то опередила Россию в рейтинге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленную таблицу коэффициентов на сайте УЕФА.

Прогресс Украины в таблице коэффициентов

В сезоне 2025/26 Украина представлена в еврокубках четырьмя клубами.

Донецкий "Шахтер" продолжил свои выступления во втором раунде квалификации Лиги Европы, тогда как действующий чемпион Украины "Динамо" начал борьбу в Лиге чемпионов. "Александрия" и "Полесье" стартовали в Лиге конференций.

По итогам первых поединков второго раунда, украинские команды одержали две победы и потерпели два поражения:

Благодаря победам "бело-синих" и "горняков", Украина добавила в свой актив 0.500 балла и теперь имеет 18.475 очков.

Таким образом, Украина поднялась на одну строчку, обойдя Россию на 0.176 балла и заняв 27-е место.

Стоит отметить, что российские клубы исключены из всех еврокубковых турниров, начиная с сезона 2022/23, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако, каждый сезон Россия получает в таблицу коэффициентов минимальное количество очков от УЕФА - 4.333.

Позиции в рейтинге и расписание ответных матчей

Украина сейчас отстает от 26-й в рейтинге Словении на 0.868 балла. Словенцы также имеют четыре команды в еврокубках, но одержали лишь одну победу в четырех матчах - чемпион "Олимпия" одолела андоррский "Интер Эскальдес" в квалификации ЛЧ (4:2).

Лидирует сейчас в таблице Англия, которую в этом сезоне представляют в еврокубках аж девять клубов.

Топ-30 стран в таблице коэффициентов УЕФА (после первых матчей второго раунда квалификации еврокубков):

  1. Англия - 94.839 (9/9)
  2. Италия - 84.374 (7/7)
  3. Испания - 78.703 (8/8)
  4. Германия - 74.545 (7/7)
  5. Франция - 67.748 (7/7)
  6. Нидерланды - 60.116 (6/6)
  7. Португалия - 53.966 (5/5)
  8. Бельгия - 52.350 (5/5)
  9. Турция - 42.200 (5/5)
  10. Чехия - 38.800 (5/5)
  11. Греция - 35.612 (5/5)
  12. Норвегия - 33.587 (5/5)
  13. Польша - 32.375 (4/4)
  14. Дания - 30.481 (4/4)
  15. Австрия - 30.350 (5/5)
  16. Швейцария - 28.800 (5/5)
  17. Шотландия - 27.550 (5/5)
  18. Швеция - 26.125 (4/4)
  19. Израиль - 25.375 (4/4)
  20. Кипр - 24.537 (4/4)
  21. Хорватия - 21.625 (4/4)
  22. Сербия - 20.875 (4/4)
  23. Словакия - 20.375 (4/4)
  24. Румыния - 20.375 (4/4)
  25. Венгрия - 20.375 (4/4)
  26. Словения - 19.343 (4/4)
  27. Украина - 18.475 (4/4) (+1 позиция)
  28. Россия - 18.299 (0/0) (-1)
  29. Азербайджан - 18.125 (4/4)
  30. Болгария - 16.875 (4/4)

Расписание матчей украинских клубов в еврокубках

Ответные матчи второго квалификационного раунда еврокубков для украинских команд состоятся с 29 по 31 июля.

  • Вторник, 29 июля: "Динамо" - "Хамрун Спартанс" (Лига чемпионов, ответный матч)
  • Четверг, 31 июля: "Шахтер" - "Бешикташ" (Лига Европы, ответный матч)
  • Четверг, 31 июля: "Санта-Колома" - "Полесье" (Лига конференций, ответный матч)
  • Четверг, 31 июля: "Партизан" - "Александрия" (Лига конференций, ответный матч)

Добавим, что победитель пары "Шахтер" - "Бешикташ" в следующем раунде сыграет с неудачником противостояния ЛЧ "Рейнджерс" - "Панатинаикос" (первый поединок шотландцы выиграли со счетом 2:0).

Ранее мы писали, что определились все потенциальные соперники украинских команд в квалификации еврокубков.

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