Украина наконец-то опередила Россию: как выглядит таблица коэффициентов УЕФА сейчас
Украина сделала шаг вперед в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей второго квалификационного раунда еврокубков, состоявшихся с 22 по 24 июля. Благодаря успешным выступлениям "Динамо" и "Шахтера", наша страна наконец-то опередила Россию в рейтинге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленную таблицу коэффициентов на сайте УЕФА.
Прогресс Украины в таблице коэффициентов
В сезоне 2025/26 Украина представлена в еврокубках четырьмя клубами.
Донецкий "Шахтер" продолжил свои выступления во втором раунде квалификации Лиги Европы, тогда как действующий чемпион Украины "Динамо" начал борьбу в Лиге чемпионов. "Александрия" и "Полесье" стартовали в Лиге конференций.
По итогам первых поединков второго раунда, украинские команды одержали две победы и потерпели два поражения:
- "Динамо" разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" со счетом 3:0
- "Шахтер" одолел грозный турецкий "Бешикташ" со счетом 4:2 на выезде
- "Полесье" и "Александрия" сенсационно уступили андоррской "Санта-Коломе" (1:2) и сербскому "Партизану" (0:2) соответственно
Благодаря победам "бело-синих" и "горняков", Украина добавила в свой актив 0.500 балла и теперь имеет 18.475 очков.
Таким образом, Украина поднялась на одну строчку, обойдя Россию на 0.176 балла и заняв 27-е место.
Стоит отметить, что российские клубы исключены из всех еврокубковых турниров, начиная с сезона 2022/23, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако, каждый сезон Россия получает в таблицу коэффициентов минимальное количество очков от УЕФА - 4.333.
Позиции в рейтинге и расписание ответных матчей
Украина сейчас отстает от 26-й в рейтинге Словении на 0.868 балла. Словенцы также имеют четыре команды в еврокубках, но одержали лишь одну победу в четырех матчах - чемпион "Олимпия" одолела андоррский "Интер Эскальдес" в квалификации ЛЧ (4:2).
Лидирует сейчас в таблице Англия, которую в этом сезоне представляют в еврокубках аж девять клубов.
Топ-30 стран в таблице коэффициентов УЕФА (после первых матчей второго раунда квалификации еврокубков):
- Англия - 94.839 (9/9)
- Италия - 84.374 (7/7)
- Испания - 78.703 (8/8)
- Германия - 74.545 (7/7)
- Франция - 67.748 (7/7)
- Нидерланды - 60.116 (6/6)
- Португалия - 53.966 (5/5)
- Бельгия - 52.350 (5/5)
- Турция - 42.200 (5/5)
- Чехия - 38.800 (5/5)
- Греция - 35.612 (5/5)
- Норвегия - 33.587 (5/5)
- Польша - 32.375 (4/4)
- Дания - 30.481 (4/4)
- Австрия - 30.350 (5/5)
- Швейцария - 28.800 (5/5)
- Шотландия - 27.550 (5/5)
- Швеция - 26.125 (4/4)
- Израиль - 25.375 (4/4)
- Кипр - 24.537 (4/4)
- Хорватия - 21.625 (4/4)
- Сербия - 20.875 (4/4)
- Словакия - 20.375 (4/4)
- Румыния - 20.375 (4/4)
- Венгрия - 20.375 (4/4)
- Словения - 19.343 (4/4)
- Украина - 18.475 (4/4) (+1 позиция)
- Россия - 18.299 (0/0) (-1)
- Азербайджан - 18.125 (4/4)
- Болгария - 16.875 (4/4)
Расписание матчей украинских клубов в еврокубках
Ответные матчи второго квалификационного раунда еврокубков для украинских команд состоятся с 29 по 31 июля.
- Вторник, 29 июля: "Динамо" - "Хамрун Спартанс" (Лига чемпионов, ответный матч)
- Четверг, 31 июля: "Шахтер" - "Бешикташ" (Лига Европы, ответный матч)
- Четверг, 31 июля: "Санта-Колома" - "Полесье" (Лига конференций, ответный матч)
- Четверг, 31 июля: "Партизан" - "Александрия" (Лига конференций, ответный матч)
Добавим, что победитель пары "Шахтер" - "Бешикташ" в следующем раунде сыграет с неудачником противостояния ЛЧ "Рейнджерс" - "Панатинаикос" (первый поединок шотландцы выиграли со счетом 2:0).
Ранее мы писали, что определились все потенциальные соперники украинских команд в квалификации еврокубков.