Не без "сюрпризов": какая погода будет в Украине завтра и чего ждать на Вербное воскресенье

16:10 03.04.2026 Пт
4 мин
Некоторые реки могут выйти из берегов, а в горах - вероятны лавины
aimg Ирина Костенко
Не без "сюрпризов": какая погода будет в Украине завтра и чего ждать на Вербное воскресенье Погода в Украине на выходных будет достаточно теплая (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В ближайшие дни погода побалует украинцев теплом, хотя местами вероятны опасные явления. Наслаждаться солнцем синоптики советуют уже сейчас, ведь позже ситуация может резко измениться.

Подробнее о прогнозе погоды на первую субботу апреля, предупреждениях УкрГМЦ и синоптической ситуации на Вербное воскресенье, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Быстрое потепление и грозы? Синоптики объяснили, каким может быть апрель в Украине

Главное:

  • Прогноз на завтра: 4 апреля в Украине будет облачно, но тепло - до +18°C. На юге и востоке возможны грозы.
  • Вербное воскресенье: 5 апреля будет солнечным и сухим, однако ветер усилится и будет порывистым.
  • Опасные явления: в Черниговской области некоторым рекам может быть "тесно", а в Карпатах - сохраняется угроза лавин.
  • Ситуация в Киеве: в столице на выходных ожидается комфортная погода, без осадков.
  • Изменение погоды: на следующей неделе Украину может "накрыть" похолодание.

Что будет с погодой в Украине завтра

Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра на сутки 4 апреля, погода в Украине будет облачной, с прояснениями.

Кратковременный дождь и даже гроза вероятны местами:

  • на юге;
  • на востоке;
  • в Днепропетровской области.

На остальной территории страны - без осадков.

Ночью и утром в северо-восточной части Украины местами может быть туман.

Ветер - преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью - около 5-10 градусов тепла;
  • днем - от 13 до 18 градусов выше нуля.

В западных областях - несколько прохладнее:

  • ночью - около 1-6°C;
  • днем - около 10-15°C.

Не без &quot;сюрпризов&quot;: какая погода будет в Украине завтра и чего ждать на Вербное воскресеньеПрогноз погоды по Украине на 4 апреля от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какие опасные явления вероятны в ближайшие дни

Согласно предупреждению УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях, в период с 3 по 6 апреля будет продолжаться постепенное развитие половодья:

  • на реке Десна;
  • на ее притоках - реках Снов и Сейм.

"С суточной интенсивностью повышения уровней воды на 1-5 см", - уточнили специалисты.

Отмечается, что учитывая такую ситуацию ожидается:

  • дальнейшее затопление пониженных участков поймы Десны возле Новгород-Северского (в Новгород-Северском районе Черниговской области);
  • дальнейшее затопление пониженных участков на реке Снов около Сновска (в Корюковском районе Черниговской области);
  • перелив дороги местного значения (в Новгород-Северском и Черниговском районах Черниговской области).

"І уровень опасности - желтый", - сообщили в УкрГМЦ.

Не без &quot;сюрпризов&quot;: какая погода будет в Украине завтра и чего ждать на Вербное воскресеньеПредупреждение об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, до 5 апреля ожидается снеголавинная опасность (в связи с оттепелью) на высокогорье Ивано-Франковской области.

До 6 апреля - значительная снеголавинная опасность на высокогорье восточной части Закарпатской области.

"3 уровень - оранжевый", - объяснили украинцам.

Не без &quot;сюрпризов&quot;: какая погода будет в Украине завтра и чего ждать на Вербное воскресеньеПредупреждение о снеголавинной опасности (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в субботу в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 4 апреля также будет облачной, с прояснениями. Без осадков.

Ветер - преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - около 6-8°C;
  • по области - около 5-10°C.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около 15-17°C;
  • по области - около 13-18°C.

Не без &quot;сюрпризов&quot;: какая погода будет в Украине завтра и чего ждать на Вербное воскресеньеПрогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой на Вербное воскресенье

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в течение первых апрельских выходных, в том числе и на Вербное воскресенье, погода в Украине "ожидается теплая".

"С температурой воздуха +12+19 градусов", - уточнила специалист.

5 апреля повсеместно в Украине осадков не предвидится.

"Вообще, на Вербное воскресенье будет такая погода, которую мы обычно ожидаем на Пасху - по всей Украине будет солнечно и тепло", - отметила синоптик.

При этом она обратила внимание на важный нюанс.

"В воскресенье усилится северо-западный ветер, будет порывистым", - объяснила Диденко.

В Киеве погода в воскресенье, по ее словам, ожидается "замечательная":

  • сухая;
  • солнечная;
  • до +14°C;
  • с ветром северо-западного направления.

Не без &quot;сюрпризов&quot;: какая погода будет в Украине завтра и чего ждать на Вербное воскресеньеПрогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В завершение Диденко напомнила, что с 7 апреля в Украину придет похолодание.

"На следующей неделе повсеместно будет преобладать холодная погода с постепенным снижением температуры воздуха", - уточнила она.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал, как будет меняться погода в ближайшее время и вероятны ли заморозки на Пасху.

Кроме того, мы сообщали, в каких городах Украины было исторически тепло в марте и когда именно зафиксировали новые температурные рекорды.

Читайте также, почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит.

Новости
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои